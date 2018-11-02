Владимирцы приютили раненого голубя: какие болезни переносит птица

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T15:45:13+03:00

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Пару дней назад в одном из популярных пабликов города владимирцы просили подсказать, как лечить голубя, которого заклевали вороны, но он остался жив. Жители решили взять птичку к себе домой, подлечить и выпустить на волю. Но многие стали говорить, что голуби переносят различные заболевания, которые может подхватить и человек. Тем более птица живет в доме. И это действительно так.

В Россельхознадзоре сразу же посоветовали не заниматься лечением голубя самостоятельно. Лучше взять кал и приехать во ВНИИЗЖ (центр охраны здоровья животных). Это касается не только голубей. Даже если вы нашли на улице раненого грача, не спешите по доброте душевной брать птицу на лечение. Жалко птицу — несите ее не домой, а к ветеринарам.

- В первую очередь, у голубя может быть болезнь Ньюкасла, по-другому — чума. Это инфекционное заболевание. Также голуби могут переносить птичий грипп, трихомоноз (воспалительное заболевание мочеполовых органов человека и животных — Авт.) и орнитоз (острое инфекционное заболевание — Авт.), - рассказала Елена Ростовская, начальник отдела государственного ветеринарного надзора.

Орнитоз у птиц чаше всего встречается в холодное время года. Подхватить инфекцию может человек со сниженным иммунитетом. Сначала симптомы протекают как простуда — больной сразу не распознает, что заразился от птицы. Затем появляются другие симптомы — высокая температура и диарея.

- Говорят, что если голубя начинают грызть вороны, то, значит, он уже чем-то болен. Но сразу так определить нельзя: вдруг он что-то отнимал или появился на их территории. Я не могу сказать, что брать птицу с улицы опасно для человека, просто нужно вовремя сдать анализы, - сказала специалист.

КОНКРЕТНО

ВНИИЗЖ находится по адресу: ул. Институтский Городок, 33 (Юрьевец).

Телефон: 8(4922)26-15-12.