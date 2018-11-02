Во Владимирской области стартует фестиваль русской культуры

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T15:45:13+03:00

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Участниками фестиваля русской культуры для детей и молодежи станут ученики средних и старших классов со всей области, которым предстоит воплотить четыре научных и творческих проекта. Идея провести фестиваль «Мой_дом.ру» родилась не случайно – он стал продолжением областного конкурса по русскому языку для школьников «Грамотеи.ру», который проходит в регионе с прошлого года. Но на этот раз участвовать в фестивальных проектах смогут не только ученики седьмых и восьмых классах.

- Мы решили, что надо расширить аудиторию, привлечь старшеклассников, которые занимаются уже исследовательской деятельностью. Для них мы придумали и разработали конкурс, который будет охватывать еще и студенческую аудиторию. Это творческое состязание для юных исследователей-русистов, назвали мы его «Язык региона 33.ру». Очень хотелось, чтобы ребята обратились к изучению собственного края, где они живут, родной малой родины, - рассказала Виктория Полякова, проректор по информатизации Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой.

Такой конкурс уже проводился кафедрой русского языка филологического факультета Педагогического института ВлГУ вместе с городским методическим центром, но только среди владимирских школьников и студентов, тогда среди работ участников были исследования, посвященные топонимике области, владимирским диалектам, языку местных писателей. Кстати, полюбившиеся многим «Грамотеи.ру» останутся, но только в рамках фестиваля, а участвовать в нем по-прежнему будут ученики средних классов.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс краеведческих видеороликов «Там, где я живу». Организаторы надеются, что новый опыт поможет ребятам не только подружиться с русским языком и больше узнать о русской культуре, но и научит использовать интернет в не для игр, а для получения знаний. Заявки на участие в конкурсах начнут принимать в декабре, а итоги подведут в апреле следующего года. Победителей пригласят на большой фестиваль, где они смогут не только получить награды, но и поучаствовать в мастер-классах ремесленников и народных умельцев Владимирского края. Познакомиться с лучшими работами смогут все желающие – их опубликуют в журнале «Вестник ВлГУ» и на Владимирском региональном межнациональном портале «Народы33».