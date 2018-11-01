Владимир будет развиваться за счет присоединенных территорий

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-31T17:16:54+03:00

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Он появился на сайте владимирской мэрии 30 октября. Генплан города выполнен орденоносным институтом "Гипрогор". Главное нововведение одно — переход к так называемой открытой планировочной структуре и освоение новых территорий.

Город уперся в Пекинку

Проектировщики утверждают, что развитие города на север уперлось сразу в две проблемы. Во-первых, возникли сложности с землями «Точмаша» и аэроэдрома. В районе будущего района Питомник близ "Глобуса" уже лет 10 мэрия не может согласовать вопрос о вывозе складов "Точмаша", находящихся в федеральной собственности. Еще севернее - аэродром в Добрынском. Его никуда не денешь, а двигаться на север он не дает.

Во-вторых, Пекинка уже едва справляется с транспортными потоками из новых районов. Выходит, что строить новые кварталы многоэтажек бессмысленно — трасса окончательно встанет в многокилометровых пробках.

Идеальным решением проблемы было бы строительство еще одного северного обхода вокруг Владимира, но это очень дорого и зависит от федерального руководства. А городу нужно развиваться здесь и сейчас. Поэтому "Гипрогор" предлагает опробованную в Москве схему с открытым планированием - возможностью внесения изменений в проекты территорий по необходимости. И тогда застройку можно будет вести точечно. То есть, дома будут как раньше "втыкаться" в уже застроенные районы. Новостройки появятся на месте снесенных бараков, некоторые дома реконструируют.

Карта функционального зонирования

Кроме того, город планируют развивать за счет присоединенных территорий. Зачем-то же их присоединяли. Осваивать предлагается Мосино, Спасское, Оборино и Немцово. Комплексное строительство возможно в Лесном и Оргтруде. Даже Юрьевец и Энергетик, по мнению проектировщиков, еще не исчерпали возможностей по развитию. Так на севере от Юрьевца планируется создать район малоэтажной застройки.

В итоге к 2037 году жилые кварталы Владимира доберутся до Суходола, где появится станция ВСМ "Москва-Нижний Новгород".

Светлое будущее без промышленности

Генплан города - это не только контурная карта, но и концепция развития города. В ней "Гипрогор" видит Владимир туристическим центром, отводя промышленности второстепенную роль. Площади заводов по соображениям проектировщиков будут сокращаться, жилая зона - активно увеличиваться.

В планах мэрии — совершенно невероятные проекты. Например, к 2037 году во Владимире может появиться сразу две набережные. Одна вдоль Клязьмы длиной в полтора километра — старый и хорошо распиаренный проект. Вторая вдоль Содышки — гигантская прогулочная зона. Эдакая владимирская Копакабана (огромный пляж в Рио-де-Жанейро — Авт.). Эскизные проекты этой территории уже были представлены на ежегодном конкурсе архитектурных проектов. Выглядит все это по меркам провинциального города футуристично и неожиданно круто.

Продолжится развитие центра города. Пешеходная зона уже в ближайшее время двинется на Девическую, по береговой линии Клязьмы к Богородице-Рождественскому монастырю, а также на Владимирский спуск. Идея заключается в создании одной большой непрерывной зоны, а не клочков пешеходного пространства в разных локациях центра города. Ну, а на Клязьме снова должны появиться прогулочные катеры. Леса в Мостострое и Никулино станут новыми зелеными парками.

Эх, дороги

Разумеется, никакой генплан не обходится без проектов новых дорог. В планах построить:

- Новый северный обход Владимира взамен Пекинки (вдоль Мосино);

- Восточный обход, соединяющий Лыбедскую магистраль с Пекинкой;

- Дорогу улица Мира-Рокадка-улица Юрьевецкая-улица Студенческая-Стрелецкий переулок-Новоямской переулок-улица Диктора Левитана с выходом на улицу Тумскую и дорогу на микрорайон Мостострой.

- Дорогу от улицы Безыменского до дороги «Ладога - Лунево». Придется построить мост через Клязьму в районе Рахманова перевоза.

- Рпенский проезд от улицы Юбилейной до улицы Мира.

Южный объезд предлагается реконструировать и отдать под платную дорогу международного значения Москва-Нижний Новгород.

Карта транспортной инфраструктуры

Вечный покой

Новый генплан Владимира подразумевает новое кладбище. Даже два: одно больше и одно маленькое. Два гектара земли планируется отдать под захоронения в районе Огртруда, где уже есть достаточно большой некрополь. А вот 50 гектаров под кладбище рядом с деревней Злобино — это, по сути, замена Улыбышевскому кладбищу, которое просто нельзя делать еще больше.

Эти два кладбища должны временно решить проблему нехватки кладбищенского пространства для Владимира. А проблема не менее острая, чем проблемы застройки за Пекинкой. Вот только захотят ли жители Злобино жить рядом со свежими могилами и крестами?

Мусорная станция

В самом конце положения о территориальном проектировании есть пункт о мусоросортировочной станции. Оказывается, начать строить ее планируют уже в следующем году. 3,7 гектара под стройку выделят по адресу: улица Мостостроевская, дом 1.Этот сортировочный пункт примет отходы не только из областного центра, но и из Суздальского и Судогодского районов, а также Радужного.

КОНКРЕТНО

Сейчас публичные слушания по генплану проходят в присоединенных территориях города. 6 ноября состоятся финальные слушания по генплану в Городском дворце культуры на улице Горького в 17.00. Вход свободный.