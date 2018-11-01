Лучший участковый Владимирской области служит в Добром

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T01:42:39+03:00

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Участковый — это лицо всей полиции. Именно к нему жители обращаются, если возникают проблемы в доме: то сосед сверху устраивает дебош, то на детскую площадку приходят любители напитков погорячее. Уже одиннадцать лет Илья Рыжов — один из лучших в своей профессии - работает с асоциальными элементами в Добром. Он следит, чтобы алкоголики не шумели, а еще лучше — бросили пить.

Победитель областного этапа «Народный участковый» Илья Рыжов пошел по стопам отца, который также работал в полиции Владимира. Участковый отвечает за три улицы — Комиссарова, Соколова-Соколенка и Суздальский проспект.

Порой достаточно разговора

- В основном мы работаем с неблагополучными людьми, которые стоят на профилактическом учете. Также с теми, которые выпивают, а их дети предоставлены сами себе. Часто заходим к ним в «гости», проверяем, все ли в порядке, ведем профилактические беседы. Но наш разговор может и не повлиять, тогда действует уже административный кодекс. Например, если человек, к которому мы уже заходили, выпивает на улице или появляется нетрезвым в общественных местах, то его привлекаем к административной ответственности, - рассказал участковый.

По словам Ильи Рыжова, все-таки больше людей, которые после профилактических бесед с участковыми отказываются от алкоголя. Сами приходят в полицию, благодарят, рассказывают, что устроились на работу. Прибегают и их дети, которые тоже говорят, что мама стала проявлять заботу и убираться в квартире.

Очень часто участковым приходится выезжать на шумные вечеринки. Соседи вешаются, уснуть не могут, а этим хоть бы хны. Самое опасное, что в таких случаях не знаешь, чего ожидать. Поэтому Илья Рыжов в таких случаях работает с напарником капитаном полиции Петром Борисовым.

- Мы прикрываем друг друга, стоим спиной к спине, стараемся избегать конфликтов с жильцами, которые могут нарочно провоцировать нас. Мы объясняем, что приехали не конфликтовать, а помочь, - говорил участковый.

Напарник Ильи Рыжова - капитан полиции Петр БорисовФото: Валерия Рудометова

«Если сын пойдет по моим стопам, поддержу»

Часто Илье Рыжову приходится заниматься угрозами убийством, фиктивными постановками на учет иностранцев и различными кражами. Так, недавно раскрыли ложный донос. Дело уже направили в суд.

Жена, конечно, переживает, ведь нередко приходится работать и в ночь, но понимает и ждет. Ждет отца и четырехлетний сын. Кстати, Илья Рыжов говорит, что если сын решит пойти по стопам деда и отца, то он только поддержит.

Начальство в Рыжова верит и уверено говорит, что у него есть все шансы побороться за звание лучшего участкового России.

- У Ильи Рыжова лучшие результаты по оперативно-служебной деятельности. Он за 8 месяцев 2018 года раскрыл больше всех преступлений, качественно проводит профилактическую работу на своих административных участках, люди ему доверяют, - сказал заместитель начальника отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру Александр Игнатьев.

Заместитель начальника отдела полиции № 3 УМВД по городу Владимиру Александр ИгнатьевФото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Онлайн-голосование за главного «Народного участкового» России начнется 1 ноября. Награждение самого-самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке 16 ноября в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции (17 ноября).