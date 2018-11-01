Рыба моей мечты: владимирец поймал щуку весом восемь килограммов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-31T16:49:47+03:00

Изменить размер текста: A A

О своем крупном улове президент Федерации велосипедного спорта Владимирской области Андрей Цырулев говорит: «Повезло, не ожидал!» За 20 лет увлечения рыбалкой такой крупный экземпляр попался ему впервые. Он решил выложить фотографии с трофеем в интернет. Конечно, снимки произвели фурор.

- В минувшую субботу мы приехали с товарищами на Клязьму под Вязники. Кстати, на этом месте я рыбачил впервые. Ловили на спининг, с лодки. Как только щука зацепилась за крючок, мы поняли, что вытаскивать ее из воды надо всем вместе. Взвесили — 8 килограммов 200 граммов! Тут же решили пожарить. Хорошая щука, вкусная! - рассказал рыболов.

Вообще за 20 лет рыболовства Андрей Цырулев объездил немало мест, в том числе за пределами Владимирской области. Был и в Карелии, и в Астрахани. Но до этого ловил рыбу максимум на четыре килограмма. И лишь на родной Клязьме удалось побить рекорд. Местные рыбаки говорят, что 10 лет такую рыбу не встречали.

Андрей Цырулев сказал, что также занимается подводной охотой. Она, как правило, требует отличной физической подготовки спортсмена, который должен знать повадки рыб и эффективные способы их добычи. Теперь удачливый рыболов надеется, что ему повезет еще раз, и следующий улов будет весить намного больше. Главное, чтобы спининг выдержал.

КОНКРЕТНО

Где искать крупную щуку?

Большая рыба редко выбирает малые глубины. Искать трофейную щуку нужно в глубоких омутах и ямах, русловых канавах и у затопленных коряг. Трофейные экземпляры попадаются на такие же приманки, как и мелкая рыба. Но для увесистой рыбы надо подобрать добычу подходящего размера. Ведь если в воду забрасывать небольшую приманку, небольшая рыбка и клюнет. Как говорят рыболовы, большую щуку ловят на силикон, поролоновые рыбки, воблеры, колебалки и вертушки.