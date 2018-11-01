Географический диктант во Владимире в этом году будет легче

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-31T16:45:22+03:00

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На базе Владимирского государственного университета уже третий раз пройдет Всероссийский географический диктант. Организаторы отмечают, что в этом году диктант будет проще. Всего вас ждет 20-25 вопросов.

- На диктант отводится ровно час. Участников будут оценивать не только на точные знания предмета, но и на логику. У них будет возможность логически прийти к ответу на вопрос, по аналогии с играми «60 секунд» и «Что? Где? Когда?». Вопросы в этом году будут проще, - рассказал Сергей Антипин, руководитель молодежного клуба Русского географического общества во Владимире.

Сергей отмечает, что в клуб к ним может записаться любой человек, кому интересна география и родного края, и всего мира. И в последнее время желающих стало больше.

- Интерес к географии и уровень знаний владимирцев растет. Все больше людей приходят как на диктанты, так и на другие географические мероприятия. Так, на день города активисты клуба проводили викторину «Быт народов России». Большинство успешно справились с заданиями. Думаем, что и диктант будет владимирцам по силам. Кстати, в прошлом году в нем участвовало 300 человек, возможно, в этом будет больше, - говорит Сергей.

Диктант оценивается по стобалльной шкале. Результаты можно будет узнать на сайте dictant.rgo.ru по номеру, который присваивается каждому участнику на площадке.

КОНКРЕТНО

Начало диктанта — в 12.00. Во Владимире участников с ручками и паспортами будут встречать в седьмом корпусе ВлГУ (проспект Строителей, д. 11).

Группа географического диктанта «Вконтакте».

Группа «Вконтакте» молодежного клуба Русского географического общества во Владимире.

Владимирское отделение РГО.

ВАЖНО

Если вы не сможете прийти 11 ноября в ВлГУ, то на сайте dictant.rgo.ru можно будет ответить на вопросы онлайн.