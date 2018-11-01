Географический диктант во Владимире в этом году будет легче
На базе Владимирского государственного университета уже третий раз пройдет Всероссийский географический диктант. Организаторы отмечают, что в этом году диктант будет проще. Всего вас ждет 20-25 вопросов.
- На диктант отводится ровно час. Участников будут оценивать не только на точные знания предмета, но и на логику. У них будет возможность логически прийти к ответу на вопрос, по аналогии с играми «60 секунд» и «Что? Где? Когда?». Вопросы в этом году будут проще, - рассказал Сергей Антипин, руководитель молодежного клуба Русского географического общества во Владимире.
Сергей отмечает, что в клуб к ним может записаться любой человек, кому интересна география и родного края, и всего мира. И в последнее время желающих стало больше.
- Интерес к географии и уровень знаний владимирцев растет. Все больше людей приходят как на диктанты, так и на другие географические мероприятия. Так, на день города активисты клуба проводили викторину «Быт народов России». Большинство успешно справились с заданиями. Думаем, что и диктант будет владимирцам по силам. Кстати, в прошлом году в нем участвовало 300 человек, возможно, в этом будет больше, - говорит Сергей.
Диктант оценивается по стобалльной шкале. Результаты можно будет узнать на сайте dictant.rgo.ru по номеру, который присваивается каждому участнику на площадке.
КОНКРЕТНО
Начало диктанта — в 12.00. Во Владимире участников с ручками и паспортами будут встречать в седьмом корпусе ВлГУ (проспект Строителей, д. 11).
Группа географического диктанта «Вконтакте».
Группа «Вконтакте» молодежного клуба Русского географического общества во Владимире.
ВАЖНО
Если вы не сможете прийти 11 ноября в ВлГУ, то на сайте dictant.rgo.ru можно будет ответить на вопросы онлайн.