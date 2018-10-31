Гимнаст Николай Куксенков - «на коне» и с серебром!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T18:03:39+03:00

После успеха на чемпионате мира наш гимнаст имеет шансы попасть на Олимпиаду-2020

Изменить размер текста: A A

Российская сборная по спортивной гимнастике впервые за 12 лет сумела взять медали чемпионата мира в командных соревнованиях. Серебряные, но отставание от первого места - совсем крочечное. В составе сборной выступал владимирский гимнаст Николай Куксенков, теперь - серебряный призер чемпионата.

«Для коня это твердая четверка»

Чемпионат мира проходит в столице Катара Дохе. Мужские командные соревнования ждали все болельщики, впервые за долгое время наши гимнасты подошли к турниру в отличной форме. Эксперты считали, что наши могут взять медали.

29 октября вечером на помост сборную России в качестве капитана вывел Николай Куксенков. Его же поставили на самый сложный для сборной России снаряд — коня.

- Он у наших гимнастов традиционно вызывает большие сложности, - сказал директор владимирской школы гимнастики имени Николая Толкачева Виталий Иванчук. - И Николая поставили на коня как самого опытного гимнаста, зная, что он выступит надежно.

Так и получилось. Куксенкову дали 13,266 балла.

- Нормально, для коня это нормально! - в один голос уверяли комментаторы.

Но сам Николай явно расстроился и печально покачал головой, глядя на табло.

Во владимирской школе гимнастике тоже считают, что Николай выступил не идеально.

- Это, конечно же, не пятерка! - сказал Виталий Иванчук. - Скорее твердая четверка. Я бы отметил, что Николай выступил очень надежно, по-капитански. При той нервотрепке, что творилась на соревнованиях, мышцы постоянно зажаты. Очень сложно выступать. Никалай предпочел выступить без ошибок, убрав некоторые сложные элементы. И он смог.

«Немного нас засудили»

К тому моменту сборная России лидировала в командном зачете, и многие уже начали надеяться на золото чемпионата мира. Но не срослось. На брусьях ошибается Артур Далалоян, что позволило китайским гимнастам обойти сборную России. По итогам всех выступлений мы уступили им всего 0,049 балла. Для гимнастики это практически ничего.

- Немного нас засудили в конце, могли и больше дать, - считает Виталий Иванчук. - Впрочем, главное, что мы получили лицензию для участия в Олимпиаде-2020 года в Токио. И избавили себя от нервотрепки на следующем чемпионате мира. Теперь будем готовиться к Олимпиаде. Николай очень хочет на нее попасть.

По словам Виталия Иванчука, для того, чтобы пробиться на главное событие четырехлетия, Николаю надо «подтянуть» коня, брусья и перекладину.

Впрочем, помимо этого нужно сделать так, чтобы не преследовали травмы. Да и возраст не дал о себе знать. Николаю к началу Олимпиады в Токио будет 31 год, для спортивной гимнастики это крайне серьезный возраст. Николай Андрианов последний раз выступил на Олимпиаде в 28 лет в Москве.

- Со своей стороны мы сделаем все, чтобы Николай был готов, дальше решат тренеры сборной, - сказал Виталий Иванчук.

СПРАВКА «КП»

Николай Куксенков родился в 1989 году в Украине. В 2012 году он меняет гражданство и переезжает во Владимир, где его тренером становится Игорь Калабушкин. За время выступления за Владимир Николай взял серебро Олимпийских игр и чемпионата мира, трижды становился чемпионом Европы и выиграл три золотые медали на Универсиаде в Казани.