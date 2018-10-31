Пекинка ушла в сумрак

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T18:00:24+03:00

Разметка на дороге в местах ремонта такая, что того гляди выскочишь на «встречку»

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Близкая зима и ранние сумерки к проблемам многострадальной Пекинки, ремонт которой то и дело вызывает неудобства у водителей, добавили новые неприятности. Теперь плюс к пробкам движению мешают еще и «столбы-невидимки».

- Там, где идет ремонт, дорога сужается до двух полос, и на них организовано встречное движение, - рассказал водитель Владимир Никонов, - А разделительные столбики, которые там поставили вместо нормальной разметки, такие маленькие, что их почти не видно! В сумерказ и тем более ночью их почти незаметно, особенно в снег и дождь. А помнить наизусть, где там ремонт и сужение, невозможно! Я езжу с разрешенной скоростью, хорошо знаю дорогу, и то пару раз еле успевал увернуть от очередного столба.

Многие такие столбики просто погнуты и почти лежат на земле, видимо, их просто кто-то не заметил и сбил. Светоотражающие полоски на них если и есть, то почти незаметны. Что же будет, когда на город опустится зимняя тьма?

В ФКУ «Упрдор Москва Нижний Новгород», которая заведует трассой и ее ремонтом, уточнили, что столбики выполнены по ГОСТ.

- Такие столбики называются управляющими устройствами, - рассказала пресс-секретарь ведомства Юлия Зубкова. - Их ставят там, где нужно разделить встречные потоки автомобилей и обозначить полосы движения на участке ремонта. И они сделаны по ГОСТу, со светоотражающими полосами. Конечно, по площади они меньше, чем на конусах, но конусы подвижные, а управляющие устройства — стационарные. Помимо этого, на таких участках нарисована временная разметка оранжевого цвета.

Как уточнила Юлия Зубкова, если даже владимирец и въедет в столбик, то навредить устройство машине не сможет. Оно пластиковое, а внутри — полое, и некоторые люди, по словам пресс-секретаря, даже специально на них наезжают, чтобы объехать пробку. А вот что будет, если водитель случайно через столбики выедет на встречку? Даже при небольшой скорости авария будет серьезная.

- Замечания по светоотражающей способности используемых направляющих столбиков на участке капремонта взяты на контроль, ситуация будет проверена. В случае подтверждения факта недостаточной видимости направляющих устройств, будут предприняты необходимые меры, - объяснили в «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пешеходов просят быть заметнее

В ноябрьской тьме переходы без светофоров могут стать смертельно опасными. А тем более - переход дороги в неположенном месте. Например, вечером в воскресенье под колеса попали сразу четыре человека. Около остановки «Веризино-2» 71-летняя пенсионерка за рулем «Лады» сбила на переходе бабушку с 5-летним внуком, оба попали в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. А около Ивановских мануфактур 26-летний владимирец за рулем «ВАЗ» наехал на двоих мужчин - 56 и 43 лет. Они перебегали дорогу в неположенном месте, оба получили тяжелые травмы.

В ГИБДД напоминают: главное для пешехода - быть заметным. Зимой стоит носить на одежде светоотражающие элементы, а если их нет — обозначит себя светящимся экраном телефона. При этом и самому стоит быть внимательнее — вынуть наушники, снять капюшон, приподнять зонт, особенно если он темный. Если вы идете с ребенком, то его следует взять за руку.