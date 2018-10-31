В Добром под частным домом раскопали два гроба XIX века

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T17:56:15+03:00

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Построить во Владимире дом без археологических раскопок практически невозможно. Всегда есть вероятность, что под владимирской землей лежит что-то неожиданное. А теперь представьте, живете вы себе много лет в доме, а потом выясняется, что под ним - старая могила. И не одна. Вот это поворот!

Именно так получилось в тихом богом забытом уголке Доброго, на улице Маяковского, где купить землю осмелился местный житель. Тишайший район сонных владимирских садов на склоне у железной дороги известен двумя достопримечательностями: больницей с моргом и церковью с кладбищем. Место, надо сказать, атмосферное, окутанное легендами и тайными.

Но приехавшие на место археологи ВлГУ не ожидали найти под старым фундаментом могилы. Вроде кладбище от дома за детской больницей далеко. Зато есть сведения, что здесь было селище аж XII века. Но только начав копать, историки внезапно наткнулись на могильную яму примерно XVIII-XIX веков. Копнув поглубже поняли, что нашли остатки деревянного гроба.

Из заключения экспертов, которое нам зачитал специалист Государственной инспекции по охране памятников и культурного наследия Владимирской области (такие документы находятся в ограниченном обороте), следует, что гроб был обит тканью. Старая свая фундамента проломила его, поэтому доски сохранились плохо. В плохом состоянии дошли до нас и останки похороненного человека, кости почти истлели. Зато сохранились гробовые гвозди и несколько культовых вещей, по которым можно приблизительно датировать захоронение. Это стеклянная бутылочка-елейница, медная иконка и перламутровая пуговица. Руки усопшего было по традиции сложены на поясе, тело лежало лицом на северо-запад. Археологи пришли к выводу, что захоронение было сделано в конце XIX - начале XX века. А вот селища XI-XII веков найдено не было.

Изучив захоронение, историки пришли к выводу, что нашли отдельный погост, ликвидированный еще в 40-е годы XX века. Еще есть версия, что кладбище Константин-Еленинского монастыря было значительно больше, чем предполагалось.