2018-10-30T15:14:10+03:00
Общество

Владимирский "ящурный" институт купил два роскошных минивэна

Из бюджета на машины с кожаным салоном потратили почти 10 миллионов рублей
Сергей МОРКОВКИН
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Toyota AlphardToyota AlphardФото: Википедия
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Владимирской области снова грозит скандал вокруг роскошных госзакупок. На этот раз в его центр попали две шикарные машины - Toyota Alphard в комплектации Executive Lounge. Эти просторные минивэны представительского класса за 9,3 миллиона рублей купил государственный "Федеральный центр охраны здоровья животных", более известный в народе как "Ящурный институт".

На закупку обратили внимание активисты владимирского ОНФ. Она уже попала в ежегодный федеральный "Индекс расточительности". Недешевые и сами по себе машины заряжены всем "фаршем": тонированные стекла, хромированные ручки, обитые кожей руль и сидения, отделанный "под дерево" салон, плюс колонки и сабвуфер хай-фай класса, чтобы прокачать весь Юрьевец.

Специалисты ОНФ уверены, что крутые машины "ящурный" купил явно не для защиты животных. Вероятно, на "Тойотах" будут катать серьезных гостей и руководителей института. Согласитесь, поехать на симпозиум в кожаном кресле под музыку в японском минивене куда интереснее, чем кататься по области в "Газельке" или "ПАЗике".

После выхода нового "Индекса расточительности" в ОНФ задумались о нормировании госкомпаний по закупкам по 223-ФЗ. Такая практика уже введена для тех компаний, которые работают по 44-ФЗ.

- Увы, во Владимирской области есть примеры, почему данная мера действительно необходима, - пояснил активист проекта ОНФ «За честные закупки» во Владимирской области Алексей Маньков.

Объяснить покупку двух шикарных минивенов представили ОНФ попросили главу Россельхознадзора. Пока об ответе сведений нет. Также активисты ОНФ отправили запрос в прокуратуру.

Сотрудница ВНИИЗЖ в телефонном разговоре с "КП-Владимир" заявила, что видела купленные машины во дворе института. Одна из них точно используется. Также сотрудиница заявила, что ежегодно работу института проверяет балансная комиссия Россельхознадзора. Такая проверка проводилась и на в этом году. Работа ВНИИЗЖ вызвала некоторые нарекания, но в целом прошла без проблем.

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