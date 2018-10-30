Возрождение традиций - одна из главных задач
Небольшой город Киржач Владимирской области уже давно не просто точка на карте недалеко от столицы. Туристов город владимирщины привлекает своими уникальными местами для отдыха, общественными пространствами, событийными мероприятиями, о которых еще не так давно горожане могли только мечтать.
О городе — через историю людей
Большой вклад в обновление города и создание точек притяжения
для туристов и киржачан вносит автономная некоммерческая организация «Мирный рассвет». Началась ее работа с акции памяти под таким же названием, которую теперь ежегодно проводят в Киржаче День памяти и скорби.
Существует некоммерческая организация уже два года. Совместно с ОАО «Киржачская типография» своей целью «Мирный рассвет» поставила не просто создавать знаковые в городе места, такие как Музей меди и латуни, Музей наличников под открытым небом и многие другие, но и возрождать традиции, которыми славился город, рассказывать о людях, которые так или иначе связаны с Киржачом и Киржачским районом.
- Возрождать традиции — одна из главных целей нашей автономной некоммерческой организации, - рассказала генеральный директор АНО "Мирный рассвет" Галина Куделева. - Мы стараемся реализовывать свои проекты в области культуры и искусства так,
чтобы всем поколениям было не просто интересно принимать в них участие, но и чтобы люди могли прикоснуться к истории нашего края, познакомиться жизнью знаменитых людей, которые прославили Киржач.
Так, при участии АНО «Мирный рассвет» в деревне Маринкино Киржачского района скоро появится памятник дипломату Виталию Чуркину, именно эта деревня Киржачского района - родина его отца. Да и сам политик был в Маринкино частым гостем. Памятник выполнит знаменитый скульптор Драган Раденович. Также АНО намерено открыть дом-музей имени Виталия Чуркина.
На фестиваль — президентский грант
Помимо этого в планах организации сделать масштабный ежегодный фестиваль Аргуновской резьбы. Он станет логичный продолжением Дня Киржачского наличника, который в районе по инициативе АНО «Мирный рассвет» проводят в последнюю субботу января.
- Аргуновская резьба по дереву еще два столетия назад прославила Владимирскую землю, - рассказала Галина Куделева. - Несмотря на то, что сегодня осталось совсем немного плотников, владеющих мастерством аргуновской резьбы, это старинное ремесло возрождается. И именно Киржачский район, родина аргуновской резьбы, должен, по нашему убеждению, стать местом проведения фестиваля. Чтобы провести фестиваль, мы направили заявку на участие в конкурсе на Президентских грантов.
Программа двухдневного фестиваля, по словам Галины Куделевой, подразумевает мастер-классы и показательные выступления аргунов Владимирской области и близ лежащих областей, народные забавы, знакомство с деревянным зодчеством нашей области, обмен опытом бесплатные экскурсии, концертная программа. Все мероприятия фестиваля и для участников, и для гостей, будет бесплатным. По итогам фестиваля из деревянных скульптур, сделанных аргунами, планируется открыть «Деревянный городок», который станет арт-объектом.
И это — не все планы АНО «Мирный рассвет». Одна из глобальных — создание на базе ныне работающей пожарной части, которая находится рядом со зданием библиотеки и школы искусств, творческого центра с выставочным залом. В нем талантливые дети и подростки смогут экспонировать свои работы, посещать бесплатные кружки и секции. Все это, по планам некоммерческой организации, станет единым творческим пространством. Пожарную часть же при этом перенести в другой микрорайон города. Также одна из перспективных целей — создание дома-музея поэта Андрея Вознесенского, который провел часть своего детства в Киржаче.