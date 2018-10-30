Возрождение традиций - одна из главных задач

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T14:22:55+03:00

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Небольшой город Киржач Владимирской области уже давно не просто точка на карте недалеко от столицы. Туристов город владимирщины привлекает своими уникальными местами для отдыха, общественными пространствами, событийными мероприятиями, о которых еще не так давно горожане могли только мечтать.

О городе — через историю людей

Большой вклад в обновление города и создание точек притяжения

для туристов и киржачан вносит автономная некоммерческая организация «Мирный рассвет». Началась ее работа с акции памяти под таким же названием, которую теперь ежегодно проводят в Киржаче День памяти и скорби.

Существует некоммерческая организация уже два года. Совместно с ОАО «Киржачская типография» своей целью «Мирный рассвет» поставила не просто создавать знаковые в городе места, такие как Музей меди и латуни, Музей наличников под открытым небом и многие другие, но и возрождать традиции, которыми славился город, рассказывать о людях, которые так или иначе связаны с Киржачом и Киржачским районом.

- Возрождать традиции — одна из главных целей нашей автономной некоммерческой организации, - рассказала генеральный директор АНО "Мирный рассвет" Галина Куделева. - Мы стараемся реализовывать свои проекты в области культуры и искусства так,

чтобы всем поколениям было не просто интересно принимать в них участие, но и чтобы люди могли прикоснуться к истории нашего края, познакомиться жизнью знаменитых людей, которые прославили Киржач.

Так, при участии АНО «Мирный рассвет» в деревне Маринкино Киржачского района скоро появится памятник дипломату Виталию Чуркину, именно эта деревня Киржачского района - родина его отца. Да и сам политик был в Маринкино частым гостем. Памятник выполнит знаменитый скульптор Драган Раденович. Также АНО намерено открыть дом-музей имени Виталия Чуркина.

На фестиваль — президентский грант

Помимо этого в планах организации сделать масштабный ежегодный фестиваль Аргуновской резьбы. Он станет логичный продолжением Дня Киржачского наличника, который в районе по инициативе АНО «Мирный рассвет» проводят в последнюю субботу января.

- Аргуновская резьба по дереву еще два столетия назад прославила Владимирскую землю, - рассказала Галина Куделева. - Несмотря на то, что сегодня осталось совсем немного плотников, владеющих мастерством аргуновской резьбы, это старинное ремесло возрождается. И именно Киржачский район, родина аргуновской резьбы, должен, по нашему убеждению, стать местом проведения фестиваля. Чтобы провести фестиваль, мы направили заявку на участие в конкурсе на Президентских грантов.

Программа двухдневного фестиваля, по словам Галины Куделевой, подразумевает мастер-классы и показательные выступления аргунов Владимирской области и близ лежащих областей, народные забавы, знакомство с деревянным зодчеством нашей области, обмен опытом бесплатные экскурсии, концертная программа. Все мероприятия фестиваля и для участников, и для гостей, будет бесплатным. По итогам фестиваля из деревянных скульптур, сделанных аргунами, планируется открыть «Деревянный городок», который станет арт-объектом.

И это — не все планы АНО «Мирный рассвет». Одна из глобальных — создание на базе ныне работающей пожарной части, которая находится рядом со зданием библиотеки и школы искусств, творческого центра с выставочным залом. В нем талантливые дети и подростки смогут экспонировать свои работы, посещать бесплатные кружки и секции. Все это, по планам некоммерческой организации, станет единым творческим пространством. Пожарную часть же при этом перенести в другой микрорайон города. Также одна из перспективных целей — создание дома-музея поэта Андрея Вознесенского, который провел часть своего детства в Киржаче.