2018-10-29T18:07:40+03:00
Спорт

Владимирский боксер Вагинак Тамразян стал чемпионом мира

Титул открыл спортсмену дорогу на мировую арену
Яна Климова
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..Фото: Яна Климова
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В минувшую субботу в "Арт Дворце" за титул и пояс чемпиона мира по версии WPBF (всемирной федерации профессионального бокса) боролись Вагинак Тамразян из Владимира – чемпион России и чемпион стран СНГ среди профессионалов, и боец из Танзании Мфауме Ахмад Мфауме. Сначала планировалось, что бой пройдет в новом ледовом дворце "Владимир", но "по техническим причинам" его перенесли.

. Фото: Яна Климова

.Фото: Яна Климова

Вагинак Тамразян и Мфауме Мфауме поднялись на ринг в заявленном полусреднем весе – 66,3 кг и 66,6 кг соответственно. Профессиональные бои по международным правилам гораздо продолжительнее любительских. 12-раундовый титульный бой должен был состояться и во Владимире. Но рефери остановил бой уже в первом раунде, засчитав удар Вагинака Тамразяна, отправивший танзанийца на настил ринга. Однако после подсчета очков бой продолжили. Арбитры, суммировав очки, засчитали полную победу Вагинака Тамразяна после ещё одного мощного удара уже во втором раунде. Он окончательно нокаутировав противника под бурные овации зала.

- Это был самый серьезный бой за всё время моей спортивной карьеры, и Мфауме достойный соперник. Он хотел зарубиться со мной, но я ему не дал. Спасибо моему тренеру, Вазгену Егикяну, с которым уже 12 лет вместе работаем, - сказал Вагинак Тамразян.

. Фото: Яна Климова

.Фото: Яна Климова

- Мы заранее смотрели бои с участием Мфауме и поняли, на что нужно обратить внимание и над чем работать, - добавил тренер Вазген Егикян. - Два с половиной месяца мы усердно готовились, тренировки проводились по 2 раза в день. По тактике боя взяли то, что Мфауме не любит – он только может идти вперед и, если бы ему дали простор, мы бы бой не выиграли. А когда на него идешь, он уже работать не может, поэтому Вагинак сразу атаковал и быстро победил в ближнем бою сильного соперника.

Теперь наш земляк Вагинак Тамразян получил титул чемпиона мира по версии WPBF (WORLD PROFESSIONAL BOXING FEDERATION). WPBF - шестая всемирная организация и осуществляет свои полномочия (в части регулирования, контроля и надзора в боксе среди профессионалов) в своей соответствующей юрисдикции по всей Африке, Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе, Северной Америке и Латинской Америке.

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