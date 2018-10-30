За титул «самой красивой» боролись деревни-призраки и «родина бездорожья»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-29T17:58:27+03:00

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В селе Черкутино Собинского района назвали победителей ежегодного регионального конкурса «Самая красивая деревня».

Конкурс красоты среди сел и деревень 33-го региона проходит уже в четвертый раз. В прошлом году лучшей стала деревня Вежболово с постоянным населением в 5 человек. В этом году на звание «самой красивой» претендовали рекордные 76 населенных пунктов. Проводит смотр региональное отделение «Опоры России». Победители получают не только почет, но и деньги: например, Гран-при составляет 150 тысяч рублей, есть призы за вторые и третьи места.

Вернуть деревни на карту

Участников поделили на 2 категории: маленькие - с населением до тысячи человек, и большие – до 3500 тысяч человек.

Что интересно, среди участников оказались деревни и села, которых вообще быть не должно. Их просто нет на карте Владимирской области.

- Например, деревня Венки Кольчугинского района уникальна тем, что ее по факту не существует — на карте ее просто нет, несмотря на то, что в ней проживают 10 человек, - рассказала председатель регионального отделения «Опоры России» Екатерина Краскина. - И таких деревень в конкурсе этого года было две. Сейчас мы будет заниматься тем, чтобы на карте владимирщины эти деревни появились .

В этом году увеличось число критериев, по которым выбирали победителей. Члены жюри особое внимание уделяли спортивной инфраструктуре. Все на фоне прошедшего в России мундиаля.

Фото: Опора России

Дорога - горе луковое

Чтобы выделиться на фоне других конкурсантов, некоторые жители деревень к самопрезентации отнеслись с юмором. Например, деревня Пустой Ярославль Суздальского района на конкурсе стала «родиной русского бездорожья».

- У нас четыре километра бездорожья, после дождя ездить вовсе невозможно, для того, чтобы дорога сохранилась и функционировала, нужно сделать ее основательно, - рассказал житель деревни Артем Локалов. - Местные жители каждый год сами, своими руками пытаются делать дорогу, но она каждый год уходит буквально под землю. Мы решили конкурсом привлечь к себе внимание.

Жители Пустого Ярославля вручили в подарок представителям Собинского района корзинку со свежим урожаем лука. Так символично они показали, что дорога для жителей — горе луковое.

КОНКРЕТНО

Гран-при конкурса - село Берково Камешковского района.

Номинация "Населенные пункты с численностью до 1000 человек"

Диплом I степени - д. Улово, Суздальский район (сертификат 80 тысяч рублей)

Диплом II степени д. Новое, Ковровского района и д. Иваньково Селивановского района (сертификаты по 50 тысяч рублей)

Диплом III степени с. Пустой Ярославль, Суздальского района и д. Крутец, Александровский район (сертификаты по 30 000 рублей)

Номинация "Населенные пункты с численностью от 1001 до 3500 человек"

Диплом I степени - с. Сима, Юрьев-Польского района (сертификат 80 000 рублей)

Диплом II степени с. Дмитриевы Горы, Меленковский район (сертификат 50 тысяч рублей)

Диплом III степени - д. Степанцево, Вязниковского района (сертификат 30 тысяч рублей)