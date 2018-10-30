2018-10-29T17:58:27+03:00
Общество

За титул «самой красивой» боролись деревни-призраки и «родина бездорожья»

Во Владимирской области подведены итоги конкурса «Самая красивая деревня»
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Фото: Опора РоссииФото: Опора России
Изменить размер текста:

В селе Черкутино Собинского района назвали победителей ежегодного регионального конкурса «Самая красивая деревня».

Конкурс красоты среди сел и деревень 33-го региона проходит уже в четвертый раз. В прошлом году лучшей стала деревня Вежболово с постоянным населением в 5 человек. В этом году на звание «самой красивой» претендовали рекордные 76 населенных пунктов. Проводит смотр региональное отделение «Опоры России». Победители получают не только почет, но и деньги: например, Гран-при составляет 150 тысяч рублей, есть призы за вторые и третьи места.

Вернуть деревни на карту

Участников поделили на 2 категории: маленькие - с населением до тысячи человек, и большие – до 3500 тысяч человек.

Что интересно, среди участников оказались деревни и села, которых вообще быть не должно. Их просто нет на карте Владимирской области.

- Например, деревня Венки Кольчугинского района уникальна тем, что ее по факту не существует — на карте ее просто нет, несмотря на то, что в ней проживают 10 человек, - рассказала председатель регионального отделения «Опоры России» Екатерина Краскина. - И таких деревень в конкурсе этого года было две. Сейчас мы будет заниматься тем, чтобы на карте владимирщины эти деревни появились .

В этом году увеличось число критериев, по которым выбирали победителей. Члены жюри особое внимание уделяли спортивной инфраструктуре. Все на фоне прошедшего в России мундиаля.

Фото: Опора России

Фото: Опора России

Дорога - горе луковое

Чтобы выделиться на фоне других конкурсантов, некоторые жители деревень к самопрезентации отнеслись с юмором. Например, деревня Пустой Ярославль Суздальского района на конкурсе стала «родиной русского бездорожья».

- У нас четыре километра бездорожья, после дождя ездить вовсе невозможно, для того, чтобы дорога сохранилась и функционировала, нужно сделать ее основательно, - рассказал житель деревни Артем Локалов. - Местные жители каждый год сами, своими руками пытаются делать дорогу, но она каждый год уходит буквально под землю. Мы решили конкурсом привлечь к себе внимание.

Жители Пустого Ярославля вручили в подарок представителям Собинского района корзинку со свежим урожаем лука. Так символично они показали, что дорога для жителей — горе луковое.

КОНКРЕТНО

Гран-при конкурса - село Берково Камешковского района.

Номинация "Населенные пункты с численностью до 1000 человек"

Диплом I степени - д. Улово, Суздальский район (сертификат 80 тысяч рублей)

Диплом II степени д. Новое, Ковровского района и д. Иваньково Селивановского района (сертификаты по 50 тысяч рублей)

Диплом III степени с. Пустой Ярославль, Суздальского района и д. Крутец, Александровский район (сертификаты по 30 000 рублей)

Номинация "Населенные пункты с численностью от 1001 до 3500 человек"

Диплом I степени - с. Сима, Юрьев-Польского района (сертификат 80 000 рублей)

Диплом II степени с. Дмитриевы Горы, Меленковский район (сертификат 50 тысяч рублей)

Диплом III степени - д. Степанцево, Вязниковского района (сертификат 30 тысяч рублей)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Церемония прощания с Николаем Караченцовым: прямая онлайн-трансляция из театра "Ленком"
Церемония прощания с Николаем Караченцовым проходит в театре «Ленком». Прямая онлайн-трансляция, как Москва провожает в последний пусть любимого артиста [видеотрансляция]
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Новости 24
Владимирский гимнаст Николай Куксенков завоевал серебро на чемпионате мира по гимнастике
В Гусь-Хрустальном девочка сломала ногу в детском лабиринте
Владимир Сипягин проведет переговоры с турецкими бизнесменами
Гринпис и добровольные пожарные помогают обводнять болота Владимирской области
Министр внутренних дел наградил координатора "Лизы Алерт" во Владимирской области
Владимирцев суд обязал привести квартиру в порядок
Камешковец обокрал склад, войдя через открытую дверь
Владимирцы увеличили число покупок через интернет
«Ростелеком» установил комплексы фотовидеофиксации на дорогах Владимирской области
Владимирец через суд вернул почти четыреста тысяч
Вице-губернатор по социальной политике Владимирской области Михаил Колков увольняется по собственному желанию
Две юные певицы из Александровского района стали лучшими на Всероссийском музыкальном фестивале
Во Владимире пройдет панихида по невинно убиенным в годы сталинских репрессий
В Историческом музее Владимира покажут Первую мировую войну на открытках
Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил картины владимирских художников на выставке в Париже
За стрельбу в баре ковровчанин получил 4 года колонии
В Гусь-Хрустальном браконьеров "вычислит" квадрокоптер
Владимирские полицейские помогли найтись бабушке, страдающей потерей памяти
Владимирская область присоединится к Всероссийской неделе сбережений
Владимирцы любят комедии и женские журналы
Владимирцев приглашают послушать "Осенние мелодии"
За спаивание 16-летней студентки вязниковцу грозит тюремный срок
Житель Суздаля в пьяной драке зарезал посетителя кафе
Гусевчанина поймали с тремя граммами героина в кармане
Ковровчанка заплатила за юридическую консультацию восемьсот тысяч
"Музыкальный Владимир" все чаще стал проявляться на федеральном уровне