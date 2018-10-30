2018-10-29T17:56:10+03:00
Общество

ГИБДД просит мэрию убрать переход на проспекте Ленина

По данным госинспеции, он небезопасен
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Владимирская госинспекция по безопасности дорожного движения направила в мэрию рекомендации демонтировать два небезопасных бессветофорных перехода на центральных улицах города. Об этом на заседании комитета горсовета рассказал начальник ГИБДД по городу Владимиру Александр Никифоров.

В рекомендациях мэрию просят убрать переходы на ул. Дворянская, 1 (у Золотых ворот) и на проспекте Ленина у дома №62. Правда, как отметил начальник управления ЖКХ Дмитрий Еропов, один из этих переходов - у Золотых ворот - уже ликвидирован.

Насчет второго ситуация сложная. С одной стороны, он находится на шестиполосной дороге, по которой идет основной городской трафик. И когда водители, согласно ПДД, останавливаются пропустить пешеходов, тут же образуется пробка. С другой, как отметил сити-менеджер Андрей Шохин, переход крайне востребован, он ведет к улице Ставровской, где уже сданы 2 высотных дома и возводятся еще два. С третьей стороны, до перехода со светофором от нерегулируемого ровно 130 метров по отличным отремонтированным тротуарам, и ни для какой категории населения это расстояние препятствием не является. В итоге Андрей Шохин поручил провести тщательный мониторинг дорожной ситуации в районе данного пешеходного перехода.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На троллейбусы поставят видеорегистраторы

По данным владимирской ГИБДД, за последний год во Владимире выросло число ДТП с участием общественного транспорта. Александр Никифоров рассказал, что всем пассажироперевозчикам направлены письма с рекомендацией оснастить салоны видеорегистраторами, камеры которых следует направить как на проезжую часть, так и в салон с целью контроля ситуаций, когда происходит падение пассажира.

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