Владимирские комсомольцы вспомнили былое на площади Победы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-29T17:44:24+03:00

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29 октября на площади Победы прошел митинг в честь 100-летия Комсомола. С красными шариками, ленинскими знаменами, гвоздиками и современными транспарантами на площадь пришло около 200 человек. Не считая оркестрантов и солдат в почетном карауле вспомнить было собрались люди, хорошо помнящие заветы Ленинского комсомола. Вспоминали о братском товариществе, дружбе, ударном строительстве, войне и поездках на картошку. Кто-то плакал, кто-то подтянуто стоял в строю по марш "Привет музыкантам", а кто-то как в годы юности с нескрываемым задором размахивал флагам с профилем вождя мирового пролетариата.

С праздником собравшихся поздравили заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Антон Сидорко. Проникновенные слова о верности традициям Комсомола произнес 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов. Честь погибших на фронтах комсомольцев собравшиеся почтили минутой молчания, а потом возложили цветы к Вечному огню.