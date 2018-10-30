2018-10-29T17:44:24+03:00
Общество

Владимирские комсомольцы вспомнили былое на площади Победы

На митинг в честь 100-летия ВЛКСМ пришло 200 человек
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Сергей МОРКОВКИН
Изменить размер текста:

29 октября на площади Победы прошел митинг в честь 100-летия Комсомола. С красными шариками, ленинскими знаменами, гвоздиками и современными транспарантами на площадь пришло около 200 человек. Не считая оркестрантов и солдат в почетном карауле вспомнить было собрались люди, хорошо помнящие заветы Ленинского комсомола. Вспоминали о братском товариществе, дружбе, ударном строительстве, войне и поездках на картошку. Кто-то плакал, кто-то подтянуто стоял в строю по марш "Привет музыкантам", а кто-то как в годы юности с нескрываемым задором размахивал флагам с профилем вождя мирового пролетариата.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

С праздником собравшихся поздравили заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Антон Сидорко. Проникновенные слова о верности традициям Комсомола произнес 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов. Честь погибших на фронтах комсомольцев собравшиеся почтили минутой молчания, а потом возложили цветы к Вечному огню.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Церемония прощания с Николаем Караченцовым: прямая онлайн-трансляция из театра "Ленком"
Церемония прощания с Николаем Караченцовым проходит в театре «Ленком». Прямая онлайн-трансляция, как Москва провожает в последний пусть любимого артиста [видеотрансляция]
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Новости 24
Владимирский гимнаст Николай Куксенков завоевал серебро на чемпионате мира по гимнастике
В Гусь-Хрустальном девочка сломала ногу в детском лабиринте
Владимир Сипягин проведет переговоры с турецкими бизнесменами
Гринпис и добровольные пожарные помогают обводнять болота Владимирской области
Министр внутренних дел наградил координатора "Лизы Алерт" во Владимирской области
Владимирцев суд обязал привести квартиру в порядок
Камешковец обокрал склад, войдя через открытую дверь
Владимирцы увеличили число покупок через интернет
«Ростелеком» установил комплексы фотовидеофиксации на дорогах Владимирской области
Владимирец через суд вернул почти четыреста тысяч
Вице-губернатор по социальной политике Владимирской области Михаил Колков увольняется по собственному желанию
Две юные певицы из Александровского района стали лучшими на Всероссийском музыкальном фестивале
Во Владимире пройдет панихида по невинно убиенным в годы сталинских репрессий
В Историческом музее Владимира покажут Первую мировую войну на открытках
Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил картины владимирских художников на выставке в Париже
За стрельбу в баре ковровчанин получил 4 года колонии
В Гусь-Хрустальном браконьеров "вычислит" квадрокоптер
Владимирские полицейские помогли найтись бабушке, страдающей потерей памяти
Владимирская область присоединится к Всероссийской неделе сбережений
Владимирцы любят комедии и женские журналы
Владимирцев приглашают послушать "Осенние мелодии"
За спаивание 16-летней студентки вязниковцу грозит тюремный срок
Житель Суздаля в пьяной драке зарезал посетителя кафе
Гусевчанина поймали с тремя граммами героина в кармане
Ковровчанка заплатила за юридическую консультацию восемьсот тысяч
"Музыкальный Владимир" все чаще стал проявляться на федеральном уровне