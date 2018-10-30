2018-10-29T17:35:02+03:00
Общество

В Муроме котят выбросили в канализационную трубу

Из трех малышей чудом выжил один
Ирина Мальцева
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..Фото: ВКонтакте
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Избавиться от котят неизвестные решили в ночь на 28 октября в доме №27 по улице Артема. Поздним вечером обитатели квартиры на последнем этаже девятиэтажки услышали странный шум, скрежет и сдавленное... мяуканье. К своему удивлению, хозяева обнаружили, что звуки доносятся из фановой трубы в туалете!

- Оказалось, что в канализации действительно застряли котята. Родители позвонили сначала в МЧС, оттуда их перенаправили в управляющую компанию, но потом решили не ждать и отец сам разобрал трубу, - рассказывает муромлянин Алексей Оскарев. – Котят выбросили в трубу на чердаке, дверь туда заперта, но ее постоянно взламывают, в этот раз она тоже была открыта. Если бы труба в этом месте не делала изгиб, котята бы пролетели вниз и погибли сразу.

Достать удалось только двух котят, третий свалился вниз, пока трубу разбирали. Но одна из спасенных малышек прожила только сутки. А вот третий котенок, симпатичная серая красотка, сейчас ищет дом. Малышка неприхотлива, ест все и ластится к спасителям, но оставить ее у себя люди не могут – у них уже есть взрослая кошка, не очень приветливо встречающая пополнение, зато уже появились желающие приютить котенка.

Кто именно выбросил котят в трубу – так и осталось неизвестным, обращаться в полицию муромляне не стали. Местные жители предполагают, что это могли сделать бездомные, которым кошачье мяуканье мешало спать на чердаке, или подростки, устраивавшие посиделки под крышей. Сейчас сотрудники управляющей компании надежно заперли дверь на чердак и надеются, что история не повторится.

. Фото: ВКонтакте

.Фото: ВКонтакте

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