Во Владимире мать, избивавшую восьмилетнюю дочку, отправили на обязательные работы

29 Окт. 17:00 2018-10-29T21:38:14+03:00

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Эту громкую историю многие помнят. В середине октября прошлого года во Владимире пропала восьмилетняя Аня. Исчезнувшую девочку целую ночь и еще полдня искали всем миром. Только к обеду школьницу нашли сотрудники Следственного комитета в гаражах на улице Асаткина.

Девочку привезли в следственное управление, успокоили и накормили, но Анечка все время повторяла: «Больше туда никогда не вернусь». В тот же день ее обследовали врачи из ОДКБ, на лице, руках и ногах ребенка кровоподтеки.Как оказалось, школьница решила уйти из дома сама, прихватив с собой учебники и кота - ее избивала собственная мать. Пострадавшую девочку изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Как установило следствие, маленькая девочка годами жила в страхе и подвергалась жестокому обращению в семье. Родная мать постоянно избивала и унижала ее. Поводом могла стать любая провинность ребенка - затянувшаяся прогулка, низкая успеваемость, непослушание, съеденный без разрешения суп. И всякий раз мама хваталась за ремень. Дошло до того, что в 2016 году в семейные дела вмешалась полиция, вызванная неравнодушными людьми. Но это не остановило маму и регулярные избиения ребенка продолжились.

Часто девочка приходила в школу неопрятно одетая, неухоженная, не подготовленная к урокам, ребенком женщина в принципе не занималась. Кое-что делала бабушка, которая любила Аню и защищала от родной матери. Сама мама не скрывала, что била ребенка, объяснив, что много работает, и заниматься дочкой у нее не хватает времени, а бабушка лучше справится с воспитанием дочери.

- Маленькая Аня много времени провела в социально-реабилитационном центре, где над ней взял шефство заместитель руководителя. Девочка просила не забирать ее оттуда, говорила, что ей хорошо с детками. Но судьбу ребенка надо было решать. После того, как с ней позанимались специалисты, которые помогли справиться с трудной ситуацией, девочку устроили на пятидневку в школу-интернат, а на каникулы и выходные ее забирает бабушка, ставшая официальным опекуном. С ней у Ани сложились более понятные и приемлемые отношения, чем с мамой, бабушка и раньше ругала взрослую дочь, что так относиться к ребенку нельзя, - говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Ирина Минина. – С бабушкой Аня и раньше ощущала себя комфортно, а у мамы, видимо, не сложилось с материнским инстинктом.

Тридцатидвухлетняя женщина, лишившаяся дочери, до сих пор не высказывает желания увидеться с ребенком. Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением с малолетней. Мировой судья назначил женщине 420 часов обязательных работ.