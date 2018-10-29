2018-10-29T21:38:14+03:00
Общество

Во Владимире мать, избивавшую восьмилетнюю дочку, отправили на обязательные работы

Возвращаться к жестокой родительнице девочке не пришлось
Ирина Мальцева
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Эту громкую историю многие помнят. В середине октября прошлого года во Владимире пропала восьмилетняя Аня. Исчезнувшую девочку целую ночь и еще полдня искали всем миром. Только к обеду школьницу нашли сотрудники Следственного комитета в гаражах на улице Асаткина.

Девочку привезли в следственное управление, успокоили и накормили, но Анечка все время повторяла: «Больше туда никогда не вернусь». В тот же день ее обследовали врачи из ОДКБ, на лице, руках и ногах ребенка кровоподтеки.Как оказалось, школьница решила уйти из дома сама, прихватив с собой учебники и кота - ее избивала собственная мать. Пострадавшую девочку изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Как установило следствие, маленькая девочка годами жила в страхе и подвергалась жестокому обращению в семье. Родная мать постоянно избивала и унижала ее. Поводом могла стать любая провинность ребенка - затянувшаяся прогулка, низкая успеваемость, непослушание, съеденный без разрешения суп. И всякий раз мама хваталась за ремень. Дошло до того, что в 2016 году в семейные дела вмешалась полиция, вызванная неравнодушными людьми. Но это не остановило маму и регулярные избиения ребенка продолжились.

Часто девочка приходила в школу неопрятно одетая, неухоженная, не подготовленная к урокам, ребенком женщина в принципе не занималась. Кое-что делала бабушка, которая любила Аню и защищала от родной матери. Сама мама не скрывала, что била ребенка, объяснив, что много работает, и заниматься дочкой у нее не хватает времени, а бабушка лучше справится с воспитанием дочери.

- Маленькая Аня много времени провела в социально-реабилитационном центре, где над ней взял шефство заместитель руководителя. Девочка просила не забирать ее оттуда, говорила, что ей хорошо с детками. Но судьбу ребенка надо было решать. После того, как с ней позанимались специалисты, которые помогли справиться с трудной ситуацией, девочку устроили на пятидневку в школу-интернат, а на каникулы и выходные ее забирает бабушка, ставшая официальным опекуном. С ней у Ани сложились более понятные и приемлемые отношения, чем с мамой, бабушка и раньше ругала взрослую дочь, что так относиться к ребенку нельзя, - говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Ирина Минина. – С бабушкой Аня и раньше ощущала себя комфортно, а у мамы, видимо, не сложилось с материнским инстинктом.

Тридцатидвухлетняя женщина, лишившаяся дочери, до сих пор не высказывает желания увидеться с ребенком. Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением с малолетней. Мировой судья назначил женщине 420 часов обязательных работ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Церемония прощания с Николаем Караченцовым: прямая онлайн-трансляция из театра "Ленком"
Церемония прощания с Николаем Караченцовым проходит в театре «Ленком». Прямая онлайн-трансляция, как Москва провожает в последний пусть любимого артиста [видеотрансляция]
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Новости 24
Владимирский гимнаст Николай Куксенков завоевал серебро на чемпионате мира по гимнастике
В Гусь-Хрустальном девочка сломала ногу в детском лабиринте
Владимир Сипягин проведет переговоры с турецкими бизнесменами
Гринпис и добровольные пожарные помогают обводнять болота Владимирской области
Министр внутренних дел наградил координатора "Лизы Алерт" во Владимирской области
Владимирцев суд обязал привести квартиру в порядок
Камешковец обокрал склад, войдя через открытую дверь
Владимирцы увеличили число покупок через интернет
«Ростелеком» установил комплексы фотовидеофиксации на дорогах Владимирской области
Владимирец через суд вернул почти четыреста тысяч
Вице-губернатор по социальной политике Владимирской области Михаил Колков увольняется по собственному желанию
Две юные певицы из Александровского района стали лучшими на Всероссийском музыкальном фестивале
Во Владимире пройдет панихида по невинно убиенным в годы сталинских репрессий
В Историческом музее Владимира покажут Первую мировую войну на открытках
Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил картины владимирских художников на выставке в Париже
За стрельбу в баре ковровчанин получил 4 года колонии
В Гусь-Хрустальном браконьеров "вычислит" квадрокоптер
Владимирские полицейские помогли найтись бабушке, страдающей потерей памяти
Владимирская область присоединится к Всероссийской неделе сбережений
Владимирцы любят комедии и женские журналы
Владимирцев приглашают послушать "Осенние мелодии"
За спаивание 16-летней студентки вязниковцу грозит тюремный срок
Житель Суздаля в пьяной драке зарезал посетителя кафе
Гусевчанина поймали с тремя граммами героина в кармане
Ковровчанка заплатила за юридическую консультацию восемьсот тысяч
"Музыкальный Владимир" все чаще стал проявляться на федеральном уровне