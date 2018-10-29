Судья из Великого Устюга Артем Смолин лишил владимирское «Торпедо» законного гола

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-29T12:13:11+03:00

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У владимирского «Торпедо» есть традиция. Каждый октябрь попадать на страницы федеральных изданий из-за судейских скандалов. В октябре 2017 года про торпедовцев писали даже британские таблоиды (см. А В ЭТО ВРЕМЯ). В этом году пока дело обошлось лишь российскими СМИ.

Отмененный гол "Торпедо".

Матч с орехово-зуевским «Знаменем Труда» прошел во Владимире в субботу, 27 октября, и закончился поражением хозяев со счетом 0:2. Дела у «Торпедо» не задались практически сразу. И поле было плохого качества, и игра не клеилась. Однако все же «Торпедо» могло выйти вперед в первой половине встречи. Но вмешался судья.

При счете 0:0 владимирские игроки шли в атаку. На фланге во время навеса в штрафную сбивают торпедовца. Однако свисток судьи молчит. Хозяева успели сделать еще передачу, ударить по воротам. И в тот момент, когда мяч уже летел в пустые ворота, Артем Смолин вдруг решил назначить штрафной. Гол отменен, а пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский кричит во время трансляции на Youtube: “Да это просто издевательство! Мы уже видели Мирошниченко (он судил скандальный матч в прошлом октябре — Авт.), а теперь и Вилков идет по этой дороге”.

Кто знает, как бы сложилась игра, если бы гол засчитали. «Торпедо» вполне могло победить, а на деле проиграло, пропустив два мяча.

Главный тренер «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин отнесся к ситуации довольно спокойно и так ее прокомментировал на послематчевой конференции.

- Я считаю, что нужно было засчитывать гол, - лаконично заявил он и перешел к анализу игры торпедовцев, считая, что «Торпедо» проиграло из-за плохой реализации моментов и плохого поля.

Пока официальной реакции от ПФЛ на скандал во Владимире не было. Однако ее вполне можно ожидать, ведь в эти выходные это был не единственный судейский скандал. В тот же день главный тренер дзержинского «Химика» Игорь Семшов сорвался на судей и заявил, что «такие мрази не должны в футболе находиться». Так что посмотрим, чем закончится эта история.

Послематчевая пресс-конференция: Д.Вязьмикин.ОЛИМП-Первенство России. Сезон 2018-2019. ПФЛ. Группа "Запад". 15 тур. Торпедо (Владимир) - Знамя Труда (Орехово-Зуево)

А В ЭТО ВРЕМЯ

О владимирском «Торпедо» написали британские СМИ

Кто бы подумал, что рядовая игра между владимирским "Торпедо" и ивановским "Текстильщиком" окажется в прицеле известных британских СМИ. Все-таки играли команды второго российского дивизиона. Но британские издания "The Mirror" и "The Sun" не могли обойти стороной скандал, случившийся на последних минутах данной игры, состоявшейся 6 октября...