2018-10-29T10:40:56+03:00
Общество

«Осознанность – новый тренд современного образа жизни»

Эксперты, врачи и педагоги во Владимире рассказали об одном из ключевых трендов современного образа жизни - осознанности
Ирина Мальцева
Поделиться:
Эксперты рассказали, как осознанность помогает сохранить здоровьеЭксперты рассказали, как осознанность помогает сохранить здоровьеФото: Ирина Мальцева
Изменить размер текста:

Современная жизнь диктует свой ритм: стараясь все успеть, мы постоянно спешим, строим планы и стараемся их выполнить, а потом падаем без сил. Погрузившись в свои проблемы, порой не замечаем, что происходит вокруг, что мы едим и какой прекрасный закат. Сфокусироваться на настоящем моменте – еде, занятиях спортом, общении с собеседником – помогает практика осознанности, позволяющая улучшить свою жизнь, глубже понять себя и людей, с которыми общается. Осознанный образ жизни помогает достичь гармонии, а, следовательно, и здоровья в том смысле, как его понимает Всемирная организация здравоохранения – не просто отсутствие болезней, а полное физическое, душевное и социальное благополучие.

Все начинается с детства

Особенно важно сформировать привычку осознанности уже в детском возрасте, когда идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер.

- Возраст пять - девять лет является решающим в формировании фундамента физического, нравственного и психического здоровья. Именно на этом этапе важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, - отмечает Лариса Бедова, к.м.н., психоаналитик. – У современных детей есть проблемы с саморегуляцией, им сложно контролировать время, а осознанность помогает им возвращаться в реальность.

Не менее важно научить ребят рационально питаться, привить им любовь к активному образу жизни, научить заботиться об окружающей среде. Врачи единодушны – сегодня растет число дошколят не просто с лишним весом, а с ожирением, в рационе семей часто не хватает витаминов и микроэлементов, зато переизбыток жиров и сахара.

Наталья Чалая, генеральный директор АНО ИПЦ "Доверие" Фото: Ирина Мальцева

Наталья Чалая, генеральный директор АНО ИПЦ "Доверие"Фото: Ирина Мальцева

«Будь здоров!»

Помочь владимирским школьникам больше узнать о здоровом образе жизни и полюбить его помогает программа «Будь здоров», созданная в более десяти лет назад при поддержке фонда Mondelez International Foundation. За эти годы 13500 детей из Новосибирской, Владимирской и Новгородской области получили важные и полезные знания в области рационального питания и активного образа жизни. В мае этого года началась новая глава в истории программы - теперь ее реализует АНО ИПЦ «Доверие», занимающаяся проектами по формированию здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи. На уроках о здоровье школьники вместе с педагогами «строят дом» своего организма, узнают много нового о рациональном питании, учатся готовить полезные завтраки и выращивать растения, участвуют в спортивных играх и соревнованиях, больше узнают об экологии.

- В основе обновленной программы лежит комплексный подход, включающий эмоциональную, социальную, экологическую и культурную составляющие. Для эффективной работы с детьми необходимо активное вовлечение семьи в здоровый образ жизни, поэтому родители могут вместе со своими учениками принимать участие в кулинарных мастер-классах, встречах с диетологом и спортивных мероприятиях. Заинтересовать детей помогает и «сказкотерапия», ведь через сказку можно создать необходимые условия для развития эмоциональной сферы ребенка и необходимую мотивацию, - отмечает Наталья Чалая, генеральный директор АНО ИПЦ «Доверие».

.

.

Интересно и полезно

Многие ученики, участвующие в программе с первых дней ее появления, уже успели разбить сады на пустырях, освоить вкусные и полезные рецепты, укрепить здоровье.

- Наша школа участвует в программе с первых дней ее создания. Старшеклассники с удовольствием пробуют себя в роли наставников, а ученики младших классов пробуют готовить и сажать цветы, ведут дневники «Почему я оздоровился», пишут заметки в школьную газету. Для всех ребят это интересный, важный и полезный опыт, мы не планируем прекращать такие уроки, - говорит директор средней общеобразовательной школы №1 города Покров Наталья Тимофеева.

Благодаря поддержке проекта «Будь здоров!» группой компаний Mondel z International и региональными органами управления образованием, в этом году увлекательные уроки ЗОЖ пройдут в более чем сорока школах Владимирской области и охватят около 7500 учеников начальных классов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Новости 24
Вице-губернатор по социальной политике Владимирской области Михаил Колков увольняется по собственному желанию
Две юные певицы из Александровского района стали лучшими на Всероссийском музыкальном фестивале
Во Владимире пройдет панихида по невинно убиенным в годы сталинских репрессий
В Историческом музее Владимира покажут Первую мировую войну на открытках
Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил картины владимирских художников на выставке в Париже
За стрельбу в баре ковровчанин получил 4 года колонии
В Гусь-Хрустальном браконьеров "вычислит" квадрокоптер
Владимирские полицейские помогли найтись бабушке, страдающей потерей памяти
Владимирская область присоединится к Всероссийской неделе сбережений
Владимирцы любят комедии и женские журналы
Владимирцев приглашают послушать "Осенние мелодии"
За спаивание 16-летней студентки вязниковцу грозит тюремный срок
Житель Суздаля в пьяной драке зарезал посетителя кафе
Гусевчанина поймали с тремя граммами героина в кармане
Ковровчанка заплатила за юридическую консультацию восемьсот тысяч
"Музыкальный Владимир" все чаще стал проявляться на федеральном уровне