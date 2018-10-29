«Осознанность – новый тренд современного образа жизни»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-29T10:40:56+03:00

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Современная жизнь диктует свой ритм: стараясь все успеть, мы постоянно спешим, строим планы и стараемся их выполнить, а потом падаем без сил. Погрузившись в свои проблемы, порой не замечаем, что происходит вокруг, что мы едим и какой прекрасный закат. Сфокусироваться на настоящем моменте – еде, занятиях спортом, общении с собеседником – помогает практика осознанности, позволяющая улучшить свою жизнь, глубже понять себя и людей, с которыми общается. Осознанный образ жизни помогает достичь гармонии, а, следовательно, и здоровья в том смысле, как его понимает Всемирная организация здравоохранения – не просто отсутствие болезней, а полное физическое, душевное и социальное благополучие.

Все начинается с детства

Особенно важно сформировать привычку осознанности уже в детском возрасте, когда идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер.

- Возраст пять - девять лет является решающим в формировании фундамента физического, нравственного и психического здоровья. Именно на этом этапе важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, - отмечает Лариса Бедова, к.м.н., психоаналитик. – У современных детей есть проблемы с саморегуляцией, им сложно контролировать время, а осознанность помогает им возвращаться в реальность.

Не менее важно научить ребят рационально питаться, привить им любовь к активному образу жизни, научить заботиться об окружающей среде. Врачи единодушны – сегодня растет число дошколят не просто с лишним весом, а с ожирением, в рационе семей часто не хватает витаминов и микроэлементов, зато переизбыток жиров и сахара.

Наталья Чалая, генеральный директор АНО ИПЦ "Доверие"Фото: Ирина Мальцева

«Будь здоров!»

Помочь владимирским школьникам больше узнать о здоровом образе жизни и полюбить его помогает программа «Будь здоров», созданная в более десяти лет назад при поддержке фонда Mondelez International Foundation. За эти годы 13500 детей из Новосибирской, Владимирской и Новгородской области получили важные и полезные знания в области рационального питания и активного образа жизни. В мае этого года началась новая глава в истории программы - теперь ее реализует АНО ИПЦ «Доверие», занимающаяся проектами по формированию здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи. На уроках о здоровье школьники вместе с педагогами «строят дом» своего организма, узнают много нового о рациональном питании, учатся готовить полезные завтраки и выращивать растения, участвуют в спортивных играх и соревнованиях, больше узнают об экологии.

- В основе обновленной программы лежит комплексный подход, включающий эмоциональную, социальную, экологическую и культурную составляющие. Для эффективной работы с детьми необходимо активное вовлечение семьи в здоровый образ жизни, поэтому родители могут вместе со своими учениками принимать участие в кулинарных мастер-классах, встречах с диетологом и спортивных мероприятиях. Заинтересовать детей помогает и «сказкотерапия», ведь через сказку можно создать необходимые условия для развития эмоциональной сферы ребенка и необходимую мотивацию, - отмечает Наталья Чалая, генеральный директор АНО ИПЦ «Доверие».

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Интересно и полезно

Многие ученики, участвующие в программе с первых дней ее появления, уже успели разбить сады на пустырях, освоить вкусные и полезные рецепты, укрепить здоровье.

- Наша школа участвует в программе с первых дней ее создания. Старшеклассники с удовольствием пробуют себя в роли наставников, а ученики младших классов пробуют готовить и сажать цветы, ведут дневники «Почему я оздоровился», пишут заметки в школьную газету. Для всех ребят это интересный, важный и полезный опыт, мы не планируем прекращать такие уроки, - говорит директор средней общеобразовательной школы №1 города Покров Наталья Тимофеева.

Благодаря поддержке проекта «Будь здоров!» группой компаний Mondel z International и региональными органами управления образованием, в этом году увлекательные уроки ЗОЖ пройдут в более чем сорока школах Владимирской области и охватят около 7500 учеников начальных классов.