Владимирские кондукторы будут с валидаторами

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T17:36:56+03:00

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Валидаторы — это такие терминалы для оплаты проезда в общественном транспорте и наличными, и картой. Так что в скором времени во владимирских троллейбусах и автобусах появится возможность расплатиться картой. Систему введут в конце января, считает Олег Орехов, начальник городского отдела транспорта.

- 15 ноября состоится конкурс, определяющий компанию, которая поставит валидаторы владимирским пассажироперевозчикам, - сказал он. - После этого в течение двух месяцев их должны установить во всех автобусах и троллейбусах. Так что к концу января система должна заработать.

При этом кондукторов никто убирать не будет. Вместо обычных терминалов оплаты в салоне, куда вставляют или прикладывают транспортные карты, переносными валидаторами снабдят как раз кондукторов. Это, кстати, позволит тем, кто против любых новшеств, по-прежнему расплачиваться наличными. А тем, кто за высокие технологии везде и всюду, переносные валидаторы тоже будут гораздо выгодней стационарных. Потому что есть возможность выбирать, какой картой платить - транспортной или банковской. Работать аппараты будут с всеми используемыми в России платежными системами.