«Орленок» Герасим Фейгин - создатель владимирского комсомола был прототипом героя известнейшей советской песни

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T17:34:14+03:00

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Герасим Фейгин, уроженец Покрова, пришел в комсомол из провинциальной мещанской среды, но писал стихи, ставшие гимном революции. Был делегатом самого первого съезда комсомола. 20-летний Фейгин был убит восставшими против красных моряками Кронштадта. Песня «Орленок» - это о нем.

«Тебе мешает семья - брось ее!»

Семья Фейгиных сбежала во Владимирскую губернию из родного Белостока от погромов. В уездном городке Покров обустроились неплохо, отец был адвокатом в суде. Здесь родились двое детей, близнецы. Но вскоре умерла мать, и близнецы Фейгины (второй брат, Владимир, был расстрелян в 1937-м) отбились от рук. Прежде хороший гимназист, футболист, подающий надежды поэт и актер Герасим Фейгин переродился. У казарм расквартированного в Покрове полка он познакомился с агитаторами, приехавшими из знаменитого своими стачками соседнего Орехово-Зуева. В Февральскую революцию Фейгин устроил митинг в своем гимназическом классе, портрет царя был сорван со стены и растоптан. Из принесенного Герасомом кумача понаделали красных бантиков, нацепили их, и двинулись митинговать на базар, а затем к тюрьме – освобождать политзэков.

Летом 1917 года Герасим Фейгин напечатал в газете «Старый Владимирец» сразу три стихотворения, в которых сгоряча заклеймил «большевиков-предателей». Но быстро поменял свои взгляды: вступил в Союз рабочей молодежи во Владимире, а осенью - в РСДРП(б). К VII съезду большевистской партии (где в марте 1918 года и было принято решение «О союзах молодежи»), он – настоящий молодежный вожак. Вместе с другим революционным поэтом из Владимира Александром Безыменским (написавшем комсомольский гимн «Мы – молодая гвардия!») редактировал губернскую газету «Красная молодежь». «Долой гнет родителей! – обращался Фейгин к читателям. - Нежные попечения нежной матушки, любящего наставления седовласого батюшки,— прелесть домашнего очага,— все, что восхваляло буржуазное перо,— гниль! Наши родители — это наши цепи, тормозители, палачи нашей мысли. Тебе мешает семья,— брось ее!»

С Безыменским они пошли в революцию вместе с октября 1918 года, когда стали делегатами Первого Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором и было провозглашено создание РКСМ - комсомола. Затем Герасим становится председателем Владимирского губкома Союза молодежи. Разъезжает по губернии, агитирует на митингах перед молодыми рабочими, красноармейцами. С 1920 года Фейгин уже секретарь Иваново-Вознесенского губкома РКСМ. Редактор газеты «Юный текстильщик», член губкома РКП(б). «Здесь вскоре все его полюбили, оценили его ум, энергию, качества неутомимого организатора, пламенного агитатора», - писал в «Комсомольской правде» 11 декабря 1976 его коллега А. Медников.

«МНОГИЕ ПОГИБНУТ, НАДО ПОГИБНУТЬ!»

Главными словами в жизни Фейгина были беспощадные «надо» и «должен», он писал: «Жизнь на баррикады! Все в последний бой! Смерть в жестокой битве - ярче и моложе». Он свято верил в это, с отрядом комсомольцев добровольно ушел воевать с контрой. «Я - строевик, и прошу послать меня в пехоту, считаю нужным идти в строю рядовым красноармейцем», - сказал Герасим на сборном пункте. Родным объяснил: «Судьба революции решается на фронте, и потому коммунист должен быть там».

Комиссаром стрелкового полка на Южном и Западном фронтах участвовал в боях, был тяжело ранен в руку и ногу. В госпитале перенес сложную операцию, отказавшись от наркоза. Демобилизован по ранению и выбран в ЦК комсомола Белоруссии и Литвы. Участвовал во II и III съездах комсомола, где слушал Льва Троцкого и первую женщину-министра Александру Коллонтай. В общежитии делегатов съезда боевой комиссар ходил с перевязанной рукой, и кто-то назвал Фейгина «орленком с подбитым крылом».

За год до гибели он опубликовал во Владимире стихи, ставшие популярнейшей комсомольской песней: «Мы пойдем без страха, мы пойдем без дрожи, Мы пойдем навстречу грозному врагу!» По легенде, именно эти строки Фейгин декламировал перед тем, как пойти по замерзшему Финскому заливу на штурм восставшего Кронштадта.

Бывшие революционные матросы устали от голода и войны и выдвинули лозунг «За Советы без большевиков!». В ту ночь давить мятежников партийный съезд ринулся почти в полном составе, выжили немногие. Герасим Фейгин погиб. Зато их памяти – и персонально памяти товарища Герасима - Эдуард Багрицкий посвятил романтические строки: «Нас водила молодость в сабельный поход, Нас бросала молодость на кронштадтский лед»...

А в 1936 году Яков Шведов написал песню «Орленок, орленок, взлети выше солнца...», о которой говорил, что она навеяна образом героического комсомольского лидера и учителя поэзии Герасима Фейгина. Во Владимире в 1967 году именем Фейгина названа улица, прежде бывшая Первым Рабочим поселком и улицей Кооперативной.

КСТАТИ

Главного редактора «Комсомолки» из Владимира расстреляло ЧК

Владимир Бубекин родился в 1904 году в семье делопроизводителя ветеринарного отделения Владимирского губернского правления. Окончил четыре класса гимназии, в 16 лет стал комсомольцем, а в 19 – членом партии.

Когда Бубекина направили на работу в прессу, он возглавил газету Свердловской области «На смену», а в январе 1930-го был назначен заместителем редактора «Комсомольской правды» и с 1932 года стал ее редактором. В 1935 году был награжден орденом Красной Звезды «за выдающиеся заслуги в деле улучшения газеты как боевого органа Ленинского Комсомола».

По легенде, карьера его закончилась так. Якобы однажды Сталин позвонил в редакцию «Комсомолки» и спросил «Кто такой Бубекин?» Главред гаркнул: «Надо знать!» и бросил трубку. Шел 1937 год. И уже в августе газета написала, что в редакции «орудовали враги во главе с главным редактором Бубекиным». 28 октября 1937 года Владимир Бубекин был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу как участник антисоветской террористической группы.