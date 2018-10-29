Во Владимире комсомол перекроет дорогу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T17:29:33+03:00

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29 октября по всей стране будет праздноваться столетие комсомольской организации. Владимирские коммунисты из партии КПРФ в связи с этим сначала устроят митинг на площади Победы, а потом и шествие до улицы Диктора Левитана, где в областном дворце культуры состоится торжественное собрание-концерт.

Мероприятия начнутся в 13.30. Именно с этого времени будет закрыт для движения проспект Ленина от улицы Чайковского до улицы Диктора Левитана, а также улица Диктора Левитана от проспекта Ленина до улицы Разина. Все машины направят в объезд по Пекинке, улицам Красноармейской, Казарменной, Садовой. Откроют дороги лишь в 14.30, когда коммунисты должны дойти до ОДК.

Кстати, во Владимире уже выросли два поколения молодых людей, которые не совсем представляют, что такое ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи). Ведь последний раз в комсомол принимали в 1991 году. Хотя в советское время это была мощнейшая организация, объединяющая почти всех молодых людей в стране (туда не принимали только откровенных двоечников и хулиганов). За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошли 200 миллионов человек.

КОНКРЕТНО

Программа праздничных мероприятий:

13.30 – сбор на площади Победы участников митинга, митинг и возложение цветов к Вечному огню;

14.00 – начало праздничной демонстрации по проспекту Ленина;

15.00 – торжественное собрание-концерт в Областном дворце культуры и искусства (улица Диктора Левитана, дом 4).