2018-10-26T17:26:39+03:00
Общество

Самолет, томографы, цыплята - таможня дает добро!

В свой профессиональный праздник владимирские таможенники рассказали, что и как возят через границу предприятия региона
Анна ДЕКТЯРЕВА
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На минувшей неделе отмечался День таможенника Российской Федерации. Это профессиональный праздник для 300 сотрудников Владимирской таможни. Это люди, которые строго бдят, чтобы ни к нам, ни от нас ничего не въехало и не выехало бесконтрольно.

Недавно через владимирскую таможню прошел один из самых необычных предметов за всю историю. Легкомоторный самолет австрийского производства теперь будет летать в небе Голландии. В российском небе самолет австрийского производства налетал 20 лет. Владелец нашел покупателя для ветерана и отправил самолет в Голландию. Но прежде ценный груз прошел досмотр на Владимирском таможенном посту. Главный государственный таможенный инспектор Юрий Русаков проверил самолет, в том числе, на радиацию.

- Дозиметрический контроль легкомоторный самолет прошел успешно. В результате измерения превышения радиационного фона обнаружено не было, - пояснил Юрий.

Необычный груз – редкое явление в будничной работе сотрудников Владимирской таможни. Обычно через строгий контроль проходят более стандартные товары, которые вывозят и ввозят в регион.

Владимирские предприятия и организации покупают товары в 90 странах мира. Основные из них – Китай, Германия, Италия, Турция, Нидерланды. Покупают наши за границей пластмассы, смолы, какао и продукты из него, электрические машины и оборудование. В Испании, Бельгии, Эстонии, Германии покупают лошадей. В Соединенном Королевстве – магнитно-резонансные томографы и племенных цыплят. Из Саудовской Аравии ввозят химическое сырье, из Бангладеш – пряжу из джута. Вьетнам поставляет нам обувь из натуральной кожи – сапоги и ботинки, а в Свазиленде и Малайзии владимирские организации покупают интегральные схемы.

На экспорт из региона идут кондитерские изделия, фанера клееная, шоколад, бытовая техника, изделия из стекла и химпроизводства. Закупают их у наших предприятий Казахстан, Беларусь, Украина, Германия, Польша, Египет, Узбекистан. Всего с начала года на Владимирской таможне декларировались товары общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов.

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