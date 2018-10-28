Пруд на Комиссарова перестанет быть болотом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T17:23:19+03:00

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Владимирская мэрия решила дополнительно обустроить пруд на улице Комиссарова. Его приводили в порядок несколько месяцев, почистили, построили вокруг дорожки, сделали рядом детскую площадку. Вот только забыли обеспечить проточность воды. И пруд начал превращаться в болото - вода застаивалась, покрывалась тиной и начала попахивать.

В ближайшую неделю это исправят. Планируется сделать дренажную канализацию, чтобы площадку не заливало осенними дождями и весенними водами. Детскую площадку выложат покрытием из мелкой резиновой крошки. Потом рабочие засыплют траншеи, после чего посеют аккуратный газон.

За доведение территории у пруда до ума мэрия готова выделить 3,7 миллионов рублей. Торги уже объявлены. Сделать работу придется очень быстро: зима на носу, и дорог каждый более-менее теплый и сухой день.

А тем временем на пруд вернулись утки! В результате проведенных работ пруд лишился и прибрежных камышей. Водоплавающие птицы плохо отнеслись к генеральной уборке. Горожане, которые хотели покормить уток, уходили ни с чем. Но в последнюю неделю птицы вернулись.

- Птицам стало негде гнездиться, но они очень четко запоминают места, где они родились. И возвращаются туда даже после перелета. Где есть вода, там жизнь всегда появляется, - прокомментировал Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Судя по всему, птицы чувствуют себя прекрасно. На пруду можно наблюдать около 20 уток во главе с селезнем. С наступлением холодов они, возможно, так и не улетят в теплые края. Утки привольно чувствуют себя на водоеме рядом с владимирской ТЭЦ. Даже в сильные морозы вода здесь не бывает холоднее 10 °C.