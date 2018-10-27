Почему автобусы во Владимире стали ходить редко и плохо

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T17:18:19+03:00

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Транспортный коллапс во Владимире достиг такого накала, что в мэрии решили провести встречу, на которой начальник городского отдела транспорта и связи Олег Орехов попытался объяснить общественникам, депутатам и жителям города, почему все так плохо. Ведь автобусы некоторых маршрутов приходится ждать по 40 минут.

Едут в полтора раза дольше

Власти города главной причиной всех проблем с плохой работой автобусов и троллейбусов считают многочисленные ремонты дорог. В первую очередь, Пекинки и моста на Южном объезде города Владимира. Хотя где объезд и где троллейбус, казалось бы?

- Водители, которые раньше ехали по Пекинке, теперь едут по городу, - сказал Олег Орехов. - На центральных улицах количество машин выросло значительно. Отсюда и пробки. А в них стоит и общественный транспорт.

В итоге, время езды от конечной до конечной выросло абсолютно на всех маршрутах. Причем в полтора раза. Например:

- автобус №24 едет 1 час 40 минут, а должен 1 час 5 минут;

- автобус №21С едет 1 час 50 минут, а должен 1 час 18 минут;

- автобус 7С едет полтора часа, а должен час.

Диспетчеры регулируют работу водителей вручную. Но помогает это мало, так как пробки сами собой не рассасываются.

- Насколько я знаю, большинство машин даже не стоит на конечных, но сократить отставание не удается, - сказал Олег Орехов.

При этом в ГИБДД сильно помочь мэрии не смогут, о чем сказал сам начальник отдела транспорта. Реверсивное движение в городе это сделать невозможно, так как нет длинных отрезков без поворотов.

- А регулировщиков нет что ли у ГИБДД? - спросили общественники.

- Ну, нам максимум обещали сократить сроки реагирования на аварии, - ответил Олег Орехов.

Из этого ответа можно сделать вывод, что регулировщиков действительно не хватает.

Проездной не подорожает… Пока

Как в мэрии не пытались бы свалить все на пробки, ясно, что ситуация усугубилась еще и из-за передела маршрутной сети города и смены перевозчиков.

Всю осень мы только и слышим: «Маршруты «Бигавтотранса» переходят к АДМ». Окончательный переход произойдет с 1 ноября — АДМ возьмет на обслуживание маршруты автобусов №11С, 14 и 25. И есть две новости: одна хорошая, другая плохая.

Хорошая состоит в том, что стоимость единого проездного в ноябре не изменится. Цена останется на уровне 1400 рублей. При этом в проездной будут включены все новые маршруты.

Плохая же заключается в том, что интервал движения маршрутов, перешедших от «Бигавтотранса» к АДМ, увеличится. И весьма серьезно. Например:

№11С теперь будет ходить через 20-40 минут (вместо 13-26);

№ 25 — 12-20 минут (8-16);

№ 26 — 15-25 минут (8-16);

№ 28 — 12-20 минут (8-16).

Только 14-й автобус сохранил интервал движения в 15-30 минут. Особенно радует движение автобусов, которые ездят по улице Егорова. Не в час пик автобус придется ждать 20-40 минут. Зимой! И это по графику. На практике иной раз приходится ждать нужный автобус час.

- На улице Егорова автобусы ходили полупустыми, - рассказал Олег Орехов. - А пассажироперевозчик тоже не может работать себе в убыток.

При этом в мэрии почему-то считают интересы жителей Лесного важнее жителей улицы Егорова. Потому что автобус маршрута 18С пустили до улицы Балакирева для того, чтобы в Лесном местные жители меньше стояли на остановках.

- Раньше люди порой 40 минут в Лесном ждали, - объяснял общественникам начальник отдела транспорта. - Потому что маршрут был очень длинный — 30 километров. Мы пошли на встречу жителям и уменьшили его протяженность.

Самое интересное, что и жители Лесного остались не в восторге от нового маршрута. О чем и сказали на встрече. И это было не единственное предложение от общественников. Пенсионеры просили троллейбусы №7 пустить не до проспекта Ленина, а до улицы Нижняя Дуброва. А жители Юго-Западного района просили хоть один маршрут, который ходит в 8ЮЗ с вокзала.

Впрочем, в отделе транспорта считают, что нынешняя схема движения не требует изменений.

- Мы, конечно, рассмотрим все предложения, но вряд ли в ближайшее время какие-то маршруты будут изменяться, - сказал Олег Орехов.