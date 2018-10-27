Сколько среди владимирских гимнастов олимпийских чемпионов и чем Андрианов прославился на Олимпиаде-80

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T17:16:05+03:00

Изменить размер текста: A A

27 октября отмечают Всероссийский день гимнастики. Праздник был учрежден Федерацией спортивной и художественной гимнастики РФ в 1999 году. Праздник хоть и не имеет государственного статуса, но отмечается всеми, кто имеет отношение к этому прекрасному виду спорта. Для Владимира гимнастика особенно значима, именно в этом виде спорта Владимирская область еще в советские времена была известна на всю страну и даже весь мир. Кроме великого Николая Андрианова, многократного чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр, у нас было много выдающихся спортсменов - чемпионов и в художественной, и в спортивной гимнастике. Многие из них, увы, в 1990-е годы уехали из города и слава владимирской гимнастической школы померкла, но в последние годы она активно возрождается.