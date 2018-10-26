2018-10-26T17:12:19+03:00
Общество

На всероссийском фестивале детской книги владимирцы могут поговорить с известными писателями

А еще детей ждут бесплатные мастер-классы
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Ирина Мальцева
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В выходные, 27 и 28 октября, в двух корпусах Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи пройдет Всероссийский фестиваль детской книги. Все желающие могту принять участие в интересных мастер-классах, увлекательных викторинах и встречах с известными писателями.

Вход на все мероприятия свободный.

27 октября, детская библиотека на проспекте Строителей, 23

В 13.00 начнется встреча с писателем Сергеем Седовым, автором современных русских сказок-приключений: "Сказки про Змея Горыныча", "Сказки про мальчика Лёшу", "Невероятные приключения и путешествия Зайца Зайцева". Вопреки всем тенденциям, Сергей Седов считает, что детская литература: «…та, которая ничему не учит, а если учит, то она учебная, и я к ней отношения не имею. Художественная же, по мне, наоборот, путать должна и все «надо», «хорошо», «плохо», «нельзя» и т.п. перемешивать... а то дети будут такими же серыми, скучными и сонными, как мы».

В этот же день, но чуть раньше, в 10.00 в школе №49 пройдет встреча с писательницей и педагогом Татьяной Рик, автором увлекательных учебниклв по русскому языку и арифметике, повестей о детстве, сказок, стихов и рассказов, часто – с собственными иллюстрациями. Татьяна Рик - обладатель нескольких наград как за писательскую, так и за педагогическую деятельность.

В 11.00 27 октября встреча с писателем Сергеем Седовым пройдет в школе №22.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

28 октября, детская библиотека на улице Мира, 51

В библиотеке весь день будут проходить самые разные мастер-классы, игры, семейное чтение вслух. Вход свободный.

10.00 – 11.00 и 14.00 – 14.30 и 17.00 – 18.00 - рисование песком (клуб «Песочный кот»).

10.00 – 13.00 - «Легосигно-марафон» - мастер-класс по изготовлению закладок.

11.00 – 12.00 - студия семейного чтения «Ладушки-Ладушки».

12.00 – 13.00 - «Сказки дальнего леса» - громкие чтения произведений Отфрида Пройслера.

13.00 – 14.00 - Тёмная комната.

14.00 – 15.30 - «Музыкальный винегрет» (музыкальный четверг).

14.00 - 15.00 - «Travel Club: путешествие по Скандинавии. Норвегия».

15.00 – 16.00 - «Ниточка на счастье» - мастер-класс по созданию браслетов из ниток-макраме.

16.00 – 17.00 - «Теремок Бибабо» - мастер-класс по игре куклами перчаточного театра.

10.00 – 18.00 - «Стань героем детской книги» - фотозона в фойе.

В этот же день, 28 октября, в филиале библиотеки на проспекте Строителей тоже пройдут мастер-классы, а также музыкальные интермедии, викторины и даже библио-кросс по чтению книг на скорость.

11.00 - Мастер-класс кружок «Оч.Умелочки».

13.00 - отрывки из музыкальных спектаклей «Корабль мечты» и «Синяя Птица» в исполнении музыкально-театральной студии «Синяя Птица».

10.00-18.00 - Библио-кросс «Быстрее! Артистичнее! Смелее! (чтение книг на скорость).

10.00- 18.00 - «Эти книги читали наши бабушки» - выставка-обзор книг ко дню Бабушек и Дедушек.

10.00 - 18.00 - викторина «Бабушка рядом с дедушкой».

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