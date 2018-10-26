2018-10-25T18:03:34+03:00
Общество

Во владимирском санатории появится корпус для мам с детьми

Это пообещал губернатор Владимир Сипягин
Ольга МАКАРОВА
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Владимир СипягинВладимир СипягинФото: Ольга МАКАРОВА
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В отделении санаторно-курортного лечения владимирской детской городской поликлиники №1 прошла благотворительная акция «Мир без слёз».

Санаторию передали сертификат на 1,5 млн рублей для приобретения медицинского оборудования. На эти деньги в отделение купят дополнительные датчики к аппаратам УЗИ, которые нужны для проведения обследований головного мозга новорожднным и детям грудного возраста, а также для кардиологических исследований детей младшего возраста и неонатального периода.

На акции присутствовали губернатор Владимир Сипягин, и.о. директора департамента здравоохранения Юлия Арсенин и вице-президент банка «ВТБ», который является организатором акции. Глава региона очень внимательно осмотрел помещения и оборудование отделения санаторно-курортного лечения и задал много уточняющих вопросов - было видно, что ему интересно. Расспрашивал о возможности попасть в санаторий разным категориям детей и о нуждах учреждения. Через окно губернатор увидел покосившееся здание на территории санатория, тут же спросил, что в нем находится и не требуется ли ремонт.

- Это помещение, которое мы использовать не можем, оно пойдет под снос, - уточнила Татьяна Максимова, главный врач детской поликлиники. - Но мы бы очень хотели построить на его месте еще один корпус, где лечение и оздоровление смогут проходить мамочки вместе с малышами.

В ответ губернатор попросил рассчитать смету на работы, чтобы попытаться добиться средств на возведение нового корпуса из федерального бюджета.

- Для нас охрана материнства и детства – один из приоритетов развития региональной системы здравоохранения, – сказал Владимир Сипягин. – В вопросах укрепления детского здравоохранения региону поддержку оказывает правительство России. В 2018 году из его резервного фонда нашей области выделено 106 миллионов рублей на приобретение медицинских изделий для детских больниц и поликлиник. Ещё 13 миллионов рублей на эти цели выделил областной бюджет по рамках софинансирования.

Также, акцентировал губернатор, в регионе не только закупают оборудование, но и возводят новые корпуса в медучреждениях. В Гусь-Хрустальном сейчас достраивается современный акушерский корпус, который откроется в 2019 году. Ещё один акушерский корпус нового поколения планируется построить в Коврове.

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