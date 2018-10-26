Ремонт Пекинки «заткнул» пробкой выезд на Москву

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-25T17:28:27+03:00

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Многомесячный ремонт федеральной трассы М-7, во Владимире называемой «Пекинкой», то и дело преподносит неприятные сюрпризы не только автомобилистам, но и всем жителям города - в пробках стоит и общественный транспорт.

В эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3FM) мы обсудили с жителями города - от чего больше страдают владимирцы: от самих пробок или от отсутствия информации об изменениях в движении?

«Почему бы не повесить огромный знак»?

В четверг и пятницу в километровых пробках стояли проспект Ленина, Московская шоссе и улица Верхняя Дуброва. А причина - перекрытие принципиально важного выезда на Пекинку с улицы Ставровская. Этот проезд (на карте обозначен как улица Куликова) закрыли 24 октября в связи с ремонтом Пекинки без всякого предупреждения. Просто ночью на выезде поставили аншлаги о запрете проезда. Ни сообщений в СМИ, ни предупреждения на проспекте Ленина (откуда все водители поворачивают на Ставровскую, чтобы выехать на федеральную трассу в сторону «Глобуса») не наблюдалось.

Более того, 25 октября на повороте на Ставровскую тоже никаких знаков не появилось.

- Почему на этом месте не повесить огромный знак - «выезд на Пекинку закрыт»? - возмущаются наши читатели. - А то люди не знают, едут по Ставровской, упираются в «кирпич» и едут обратно. А в поток на проспекте Ленина встроиться - это уже нетривиальная задача!

В итоге, поток автомобилей перед Московским шоссе вырос минимум вдвое. Результат - в пробке второй день стоит проспект Ленина от улицы Крайнова (средняя скорость 10 км/ч) и Московское шоссе от ледового дворца до ул. Верхняя Дуброва (средняя скорость 7 км/ч). Заодно образовалась и гигантская пробка на улице Верхняя Дуброва - автомобили и общественный транспорт не могут нормально повернуть ни вправо, ни влево. Пробка, которая утром стояла от улицы Василисина, за два часа дотянулась уже до перекрестка с Нижней Дубровой (средняя скорость - 5 км/ч).

При этом никто не позаботился отрегулировать режим работы светофоров на проблемном участке с учетом перекрытия выезда со Ставровской. Если работа светофоров не изменится, то такая ситуация с пробками продлится до 15 декабря - момента, когда выезд откроют.

Закрыли мост... внезапно!

Еще одна огромная пробка с середины недели стоит на Южном объезде - от Колокши и до развязки с Судогодским шоссе. Средняя длина пробки - 15 километров. Там начался ремонт моста, который, собственно, ремонтируют каждый год - в этот раз приводят в порядок гидроизоляцию. Для того, чтобы каким-то образом регулировать движение по мосту, сделали реверсивное движение и поставили светофор. Но для людей это ограничение движения стало полной неожиданностью. В СМИ никаких сообщений от ФКУ «Упрадор Москва-Нижний Новгород» не поступало, а знаки, предупреждающие об ограничении движения, были неконкретные - без даты ограничения. Вот и получилось, что люди, которые привыкли двигаться по Южному объезду беспрепятственно, внезапно оказались перед реверсом на мосту. А ведь этот объезд, напомним, главная альтернатива пути через Пекинку для транзитных фур. К счастью, дорожники обещают закончить ремонт и открыть нормальное движение по Южному объезду к понедельнику, 29 октября. Хотя сами рабочие на мосту оптимизма начальства не разделяют и назвали нашему корреспонденту датой окончания работ первые числа ноября.

Тайное перекрытие у «Тандема»

Самое таинственное перекрытие движения произошло в начале недели на въезде к комплексу «Тандем». Там перекрыли въезд и выезд на второстепенной дороге, причем никаких предупреждений об этом не было нигде вообще. Просто все так же внезапно автобусы перестали заезжать к «Тандему». Жители города засыпали мэрию жалобами, и только после этого, спустя три дня, было созвано совещание с участием представителей городской администрации и ФКУ «Москва-Нижний Новгород», где обсудили ситуацию и решили временно открыть выезд от «Тандема», а потом привести в порядок примыкание этой дороги к Пекинке.

- Зачем вообще было перекрывать этот выезд, если его потом открыли, не изменив вообще ничего? - спросил в эфире радио «КП»-Владимир» наш слушатель Вадим. - Да, этот выезд ненормативный, но если его можно было открыть без ущерба для безопасности, то зачем было перекрывать?

Кстати, на следующей неделе откроется построенный на деньги «Тандема» главный, средний выезд от торгового комплекса. Он будет удобным и официально безопасным.