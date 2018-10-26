2018-10-25T17:23:26+03:00
Общество

У ледового дворца притаился «человек, похожий на маньяка с битой»

На самом деле это клумба-хоккеист
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
..Фото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

Идешь ты себе такой спокойно от остановки напротив «Ленты» в сторону Владимира, и вдруг... На подходе к ледовому дворцу в тени какой-то будки, пригнувшись и присев, с мощной палкой в руке, притаился какой-то мужик!

- Я прямо вздрагиваю каждый раз, когда тут иду! - говорит жительница улицы Благонравова Валентина Семеновна. - А моя мама как-то вышла из дома без очков, так от ужаса вопила, прохожих напугала!

При ближайшем рассмотрении выясняется - бояться нечего. Никакой это не маньяк, а «городская инсталляция» - клумба в виде хоккеиста с клюшкой. Еще и в синей каске.

Мы уточнили в мэрии - откуда взялся хоккеист-клумба и почему он стоит не около входа в ледовый дворец, а на каких-то задворках?

- Ну, кому страшно, могут вечером там не ходить, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Сделать именно клумбу и разместить ее там решили дизайнеры муниципального предприятия «Благоустройство». Выбор спортсмена же был такой потому, что в новом ледовом дворце постоянную «прописку» получил наш городской хоккейный клуб.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жизнь взаймы: как неграмотные люди попадают в кабалу
Огромная сеть ростовщических контор заполонила страну. Миллионы людей попались на их уловки и страдают от неподъемных долгов. Наш спецкор Николай Варсегов побывал в самом закредитованном городе России - Кирове [видео]
Новости 24
В Петушках открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
Владимирские спортсменки завоевали 8 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике
В Муроме насмерть сбили семилетнего мальчика
Детской городской больнице №1 подарили сертификат на 1,5 миллиона рублей
Размер минимальной выплаты пенсионерам в 2019 году во Владимирской области составит 8526 рублей
Максим Васенин назначен заместителем директора департамента финансов Владимирской области
Владимирцы могут получать посылки без паспорта и заполнения извещения
Шеф-повар из Суздаля накормит национальными блюдами жителей Греции
Жителей Владимирской области приглашают написать этнографический диктант
Гепрокуратура отменила уголовное дело против прокурора города Владимира
В театре "Разгуляй" - осенняя премьера
В библиотеке микрорайона Юрьевец пройдет вечер-реквием
Из-за митинга в честь 100-летия Комсомола на час перекроют движение
В поселке Мелехово заложили "Аллею героев"
11 ковровских МЧС-ников скрывали доходы
Первый снег во Владимир пойдет в пятницу
Владимирцы выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
В Ковровском районе столкнулись три машины
На переселение из аварийного жилья во Владимирской области выделят 4,7 миллиарда рублей
В Ковровском районе пожарные четыре часа тушили дом
В рамках реконструкции в парке "Добросельский" вырубят часть деревьев
Ковровские станки впервые используются на чемпионате WorldSkills Hi-Tech
Владимирские гимнасты завоевали 39 медалей на Всероссийских соревнованиях «Кубок памяти Н.Г. Толкачева»
В Александровском районе пропал пенсионер, который нуждается в медпомощи
В Коврове на стеле у Вечного огня появилось признание в любви на узбекском языке
Смоленские предприниматели приехали на владимирскую выставку
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников в Коврове
Владимирская медсестра заняла второе место на всероссийском конкурсе молодых профессионалов