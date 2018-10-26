У ледового дворца притаился «человек, похожий на маньяка с битой»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-25T17:23:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Идешь ты себе такой спокойно от остановки напротив «Ленты» в сторону Владимира, и вдруг... На подходе к ледовому дворцу в тени какой-то будки, пригнувшись и присев, с мощной палкой в руке, притаился какой-то мужик!

- Я прямо вздрагиваю каждый раз, когда тут иду! - говорит жительница улицы Благонравова Валентина Семеновна. - А моя мама как-то вышла из дома без очков, так от ужаса вопила, прохожих напугала!

При ближайшем рассмотрении выясняется - бояться нечего. Никакой это не маньяк, а «городская инсталляция» - клумба в виде хоккеиста с клюшкой. Еще и в синей каске.

Мы уточнили в мэрии - откуда взялся хоккеист-клумба и почему он стоит не около входа в ледовый дворец, а на каких-то задворках?

- Ну, кому страшно, могут вечером там не ходить, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Сделать именно клумбу и разместить ее там решили дизайнеры муниципального предприятия «Благоустройство». Выбор спортсмена же был такой потому, что в новом ледовом дворце постоянную «прописку» получил наш городской хоккейный клуб.