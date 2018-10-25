Из-за перекрытия улицы Ставровской на выезде из Владимира - километровые пробки

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-25T10:34:44+03:00

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Утром 25 октября на перекрестке на выезде из Владимира в сторону Москвы скорость движения не превышает 5 километров в час. «Уже час еду одну остановку, быстрее выйти и пешком дойти», - пишут владимирцы сообщения на «Яндекс.Пробки».

При этом никаких серьезных аварий в районе нет. Причина, видимо - в перекрытии выезда с улицы Ставровская на Пекинку. Этот проезд (на карте обозначен как улица Куликова) закрыли 24 октября в связи с ремонтом Пекинки. Теперь все, кто хочет выехать на федеральную трассу в сторону «Глобуса» с проспекта Ленина, должны поворачивать на нее на развязке у «Макдональдса». Соответственно, поток автомобилей перед Московским шоссе вырос минимум вдвое. Результат - в пробке стоит проспект Ленина от улицы Крайнова (средняя скорость 10 км/ч) и Московское шоссе от ледового дворца до ул. Верхняя Дуброва (средняя скорость 7 км/ч). Заодно образовалась и гигантская пробка на улице Верхняя Дуброва - автомобили и общественный транспорт не могут нормально повернуть ни вправо, ни влево. Пробка, которая утром стояла от улицы Василисина, за два часа дотянулась уже до перекрестка с Нижней Дубровой (средняя скорость - 5 км/ч).

При этом никто не позаботился отрегулировать режим работы светофоров на проблемном участке с учетом перекрытия выезда со Ставровской. Если работа светофоров не изменится, то такая ситуация с пробками продлится до 15 декабря - момента, когда выезд откроют.