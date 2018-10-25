2018-10-24T17:05:51+03:00
Общество

Во Владимире — вспышка пневмонии, а прививок от нее нет

В школе №36 заболели пневмонией уже 15 детей
Валерия Рудометова
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пневмония началась во Владимире в конце сентября, воспалением легких заболели первые ученики школы №36. Видимо, кто-то принес в школу инфекцию, а она имеет длительный инкубационный период, и дети, оставаясь внешне здоровыми, продолжали общаться с одноклассниками, ходить на дополнительные занятия. В итоге, 17 октября школу закрыли на карантин — инфекцию подцепили шесть человек. Сейчас же число больных, несмотря на меры предосторожности, увеличилось — Роспотребнадзор зафиксировал еще девять заболевших. И нет гарантии, что эти 15 человек - предел. Возможно, есть еще заразившиеся дети, которые, не зная об инфекции, продолжат ходить в музеи, театр или в магазины. Значит, вероятность распространения болезни по городу все же есть. А вот прививок, которые бы предупредили заболевание, не существует - это нам подтвердили во владимирском Роспотребнадзоре.

После осенних каникул школу №36 должны открыть, но карантин Роспотребнадзор оставит еще на несколько недель — дети, скорее всего, не будут ходить по кабинетам и коридорам, чтобы избежать контакта с другими классами.

- Инкубационный период у заболевания три недели. И если бы в течение этого времени вспышек больше не было, то карантин бы со школы сняли. Но теперь заболели еще 9 учеников. Последний больной ребенок зафиксирован в понедельник, значит, специалисты Роспотребнадзора отсчитывают от этого дня еще три недели, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области. - Школа уже обработана, ребята учатся дистанционно. Анализы первых заболевших детей в конце сентября — начале октября уже пришли. У всех — наличие микоплазмы в крови, то есть это подтверждение пневмонии. Новые заболевшие также сдают анализы, и, с большей вероятностью, диагноз тоже подтвердится. Сейчас ребята наблюдаются у врача-педиатра.

Так как прививок не существует, а инфекция передается воздушно-капельным путем, родителям надо быть внимательнее. Протекает болезнь сначала так же, как и ОРВИ, но потом дает осложнения. При признаках инфекции обязательно надо вызывать врача.

- Больные школьники должны сидеть дома, и родителям мы рекомендуем никуда их не пускать, чтобы избежать новых заражений. Но, опять же, это на совести родителей, мы не можем что-то запрещать, - отметила Марина Колтунова.

В прошлом году вспышка пневмонии была зафиксирована в это же время в Радужном. За 2 месяца воспаление легких получили около 20 человек, на карантин закрыли две школы. Дети также учились дистанционно.

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