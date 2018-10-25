«Нашим детям это будет сниться в кошмарах». Владимирцев напугали рисунки на детской площадке

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T16:44:50+03:00

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Стандартная детская площадка во дворе дома №21 по улице Безыменского ничем не выделялась среди своих собратьев: песочница с жестяной крышей, бетонные плиты, изображающие лабиринт, лавочка… Но буквально за ночь площадка преобразилась –на ней появились фантастические граффити в формате 3Д с сюжетами, которым позавидовал бы и Пикассо: головы женщин размером в человеческий рост с сияющими глазами, горящий крест, нечто вьющееся - то ли цветы, то ли рисунки из учебника анатомии.

Рисунки появились не случайно – идея украсить двор в стиле сюрреализма пришла председателю правления «ЖСК-150» Ольге Романовой и председателю «КТОС-1» Татьяне Зайцевой, авторам проекта «Цветные чувства». В городской администрации инициативу поддерживают, подчеркивая, что до сих пор жалоб от жителей по поводу ярких рисунков не было.

- Все материалы для граффити приобретаются на средства гранта, который выиграли авторы проекта, а художники работают совершенно бесплатно. Райтеры-волонтеры Андрей Пьянов и его супруга Алена посвящают каждой картине колоссальное количество времени и творческой энергии, - отметил официальный представитель городской администрации Александр Карпилович.

Граффити уже появились на нескольких дверях и на стенах домов на улице Безыменского. Тематику выбирают разную: в том же дворе на дверях нарисованы трехмерные цветы, на стене дома №17Г - герои мультфильмов.

А вот для детской площадки выбрали молодежный формат, который больше подошел бы ночному клубу или экспериментальной творческой мастерской.

Пока часть горожан радувется бесплатным украшениям, мамаши, гуляющие с детьми на площадке, недовольны. Ведь такие рисунки, особенно в сумраке, могут напугать даже взрослого.

- Увидев эти страшные лица, я сама вздрогнула! На площадку приходят гулять с малышами, которые запросто испугаются. А бабушкам, которые отдыхают на лавочке, что, приятно любоваться на этот ужас? Даже серые бетонные стены смотрелись лучше! На детской площадке лучше бы смотрелись герои русских сказок – колобок, зайчик, соломенный бычок, хотя бы ягодки и грибочки, - говорит молодая мама Мария Кузнецова.

- Мой сын называет это «бабайки» и теперь отказывается ходить на площадку, боится, - говорит житель соседнего дома Антон.

С родителями согласны и специалисты, полагающие, что такие картины больше подойдут для молодежных клубов, а не для песочницы.

- Это не тема детской площадки, они неуместны как минимум. Угрожающего детской психике я здесь не вижу, это просто фантазийный рисунки. Где-нибудь в промзоне не заборе они бы даже порадовали. Просто художники не подумали о цели и задаче своего творчества, - считает Ирина Французова, психолог и руководитель общественной некоммерческой организация по поддержке семьи «Светлица».

Кстати, это не последняя работа художников в рамках проекта. Скоро к десяти с лишним домам и постройкам Фрунзенского района, уже украшенных граффити, добавится еще несколько работ, одна из которых станет подарком для воспитанников детского сада №125.