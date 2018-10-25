Наступление на север: почему новые районы Владимира строятся за Пекинкой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T16:36:42+03:00

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В последние годы новые районы во Владимире появляются чаще, чем в советское время. За Пекинкой стремительно вырос целый комплекс - Веризино и Веризино-2. Дома нормальные, да только новый район высоток фактически отрезан от остального города Пекинкой. Мы поговорили с главным архитектором города Андреем Быковым о перспективах этого района.

- Развитие города Владимира возможно только в северном направлении - за Пекинку, - объясняет Андрей Быков. - Это территории Юрьевца, Семязино, Веризино и Погребки (близ "Глобуса"). Но большинство из этих земель - в частной собственности. Все, что есть в муниципальной собственности, мы предлагаем многодетным семьям или для строительства школ. Но таких территорий у нас пока мало.

Пекинка стала для новых районов одновременно и главной дорогой, и головной болью. Мигом решить все проблемы можно было бы, если бы федеральные власти построили бы еще один северный объезд. Тогда нынешняя Пекинка стала бы простой городской дорогой, на которой были бы светофоры и общественный транспорт. Но пока этого не произошло, приходится играть по непростым правилам дорожников. Это особенно заметно сейчас, во время нескончаемого ремонта Пекинки.

- Мы постоянно говорим, что трасса проходит в черте города, а значит и нормативы для нее на этом участке должны быть такими же, как для городских трасс, - поясняеет Андрей Быков. - Но у Упрадора свои критерии: пропускная способность, скоростной режим. Конечно, надо создавать многоуровневые развязки. И в генплане они есть. Если встанет крайняя необходимость, они будут сделаны. Добиться же строительства създов с трассы в тот или ной район очень тяжело.

Добавляет сложностей и грядущий перенос светофорного узла и разворота у надземного перехода в сторону НИКТИДа. Когда это случится, то жителям Веризино, чтобы попасть в то же Доброе, придется выезжать на улицу Опольевскую, потом на трассу, ехать до НИКТИДа и там разворачиваться. Но и в этой ситуации есть решение.

- Мы будем делать проект оптимизации движения для грузового транспорта по Тракторной, Рокадке с выездом на Горького, - рассказывает Андрей Быков.- Выезд будет у "Ивановских мануфактур". Там тоже будет светофор для пешеходов. И тогда из Веризино люди будут выезжать с дороги-дублера в том, и другом направлении. Это решит часть проблем развития района. В дальнейшем в районе появится школа и детский садик.

Транспортная проблема стала камнем преткновения и для застройщиков района у "Глобуса". Управление трассой не дает возможности поставить еще один светофор, и тогда возникает необходимость строительства развязки, которая ложится на плечи застройщика района. Сейчас строители прикидывают затраты и думают, есть ли смысл браться за дело.