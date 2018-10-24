Станет ли центр Владимира пешеходным

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T17:47:51+03:00

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Сегодня по улицам Дворянской и Большой Московской едут тысячи машин, что вряд ли способствует сохранности уникальных объектов культурного наследия. Архитекторы планируют уменьшить транспортный поток по Большой Московской,заузив проезжую часть от Золотых ворот до улицы Гагарина. Жители Владимира недоумевают: уже сейчас центр стоит в пробках, а что будет при однополосном движении? Об этом мы поговорили с главным архитектором города Владимира Андреем Быковым.

Золотые воротаФото: Сергей МОРКОВКИН

«Зона спокойного отдыха»

- Мы не ставим задачу сделать центр полностью пешеходным, - подчеркивает Андрей Быков. - Задача - направить транзитные потоки из центра на другие улицы и магистрали. Очень много машин взяла на себя Лыбедская магистраль, но все равно сейчас на Большой Московской очень шумно, порой невозможно разговаривать. А еще наши наблюдения показали, что не хватает ширины тротуаров для комфортного движения пешеходов. Владельцам тех же кафе непросто поставить летние веранды, приходится жаться к фасадам. Плюс в историческом центре находятся Золотые ворота, и мы должны максимально защитить этот уникальный памятник от внешних воздействий. Хотелось быорганизовать в центре и на прилегающих улицах пешеходные зоны отдыха и максимально задержать туристов, чтобы они обращали побольше внимания на наши городские музеи, сувенирные лавочки, кафе, ресторанчики. Это будет большим подспорьем и для владимирцев, которые ведут здесь свой малый бизнес.

Улица Большая Московская. Начало XX векаФото: Из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Выводя транзитный транспорт из центра города, полезно обратиться к европейскому опыту. Не случайно на полке в рабочем кабинете Андрея Быкова культовый "Язык шаблонов" Кристофера Александера с кучей закладок. Рассматривается предложениеввести на Большой Московской по одной полосе движения в каждую сторону с европейским стандартом ширины проезжей части в 3,25 метра. Еще одну полосу оставят для спецтехники. Основным транспортом остаются автобусы и троллейбусы иобслуживающие центр автомобили.

- Пассажирский транспорт на Большой Московской останется однозначно, - говорит Андрей Быков. - Что это будет: троллейбусы, автобусы или небольшие газомоторы - вопрос другой. Но общественный транспорт обязательно должен быть.

Лыбедскую магистраль усовершенствуют

Для транзитного транспорта в качестве альтернативы предлагается пользоваться Лыбедской магистралью. Вместе с тем, главный архитектор признает, что остаются проблемные транспортные узлы.

- Понять автомобилистов несложно, - рассказывает Андрей Быков. - Они привыкли «лететь» со Студеной горы по широкой Дворянской. Так удобнее, не надо никуда поворачивать. И это подтверждают наш мониторинг транспорного потока. Но если машины из Восточного района без проблем спокойно сворачивают на Лыбедскую магистраль, то в обратную сторону трафик кардинально не изменился и движется через исторический центр. Вся проблема - в транспортных развязках. Нужно оптимизировать перекресток на Дзержинского, а также продолжить магистраль с выходом на улицы Федосеева и Студеную гору. Со временем необходимо проанализировать движение на площади Фрунзе.Возможность организации многоуровневой развязки на Ерофеевском спуске сдерживают установленные регламенты для охраняемого достопримечательного места. Одно из решений данной проблемы, это направить потоки с Судогодского шоссе на перспективный южный объезд центра через улицы Урицкого и Вокзальную на площадь Фрунзе. А вот часть магистрали от перекрестка с улицей Горького до площади Фрунзе справляется с движением транспорта просто идеально. Все бы дороги так работали.

Перекресток Большой Московской и Гагарина. Конец 1940-ых годов. Установка светофораФото: Из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Строительство же дороги от Рпенского проезда, как отмечает Андрей Быков, с разгрузкой центра Владимира связано косвенно. Эта дорога в Восточной части города должна направить автомобильные потоки на улицу Мира и, далее, на Горького или проспект Строителей.

- Все эти изменения - дело привычки, - поясняет Андрей Быков. - Со временем люди принимают нововведения, и транспортные потоки распределяются по оптимальным направлениям.