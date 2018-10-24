Во Владимире «завис» ремонт половины дворов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T17:36:58+03:00

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В этом году в программу «Формирование комфортной городской среды» попали только 16 владимирских дворов (в прошлом году - 60). Но даже с этим объемом не справляются - год назад к октябрю были приняты все отремонтированные территории, а сейчас готово только 9 из 16.

Из бюджета на ремонт дворов было выделено 44 миллиона рублей, около двух миллионов вложили и собственники жилья - с 2018 года софинансирование жителей стало обязательным. Но, несмотря на вовремя выделенные деньги, много где не успели уложиться в срок.

Только начались работы на улице Соколова-Соколенка,17Б, проспекте Строителей, 13А, Верхней Дуброве, 2. Еще в четыре двора осталось завезти детали игровых площадок, скамейки, урны, ограждения и чернозем. Подрядчики должны справиться с этим до 1 ноября.

- Асфальтовые работы на всех объектах завершены, ожидается поставка пешеходных ограждений и малых архитектурных форм. Заминка произошла из-за поставщика малых архитектурных форм. Сейчас договоренности достигнуты, жители знают о задержках в поставке оборудования, - сказал заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов.

В будущем году программа продолжится. Но опять же только при участии жителей. В администрации города сказали, что в следующем году если доля софинансирования жителей изменится, то в большую сторону. Но программу хотя бы не свернут.

- Подготовительные работы на 2019 год начнутся тогда, когда у нас будет информация о критериях отбора и софинансировании жителей. Большая вероятность, что условия софинансирования могут измениться, - говорил заместитель главы администрации Сергей Литвинкин. - Как правило, приоритет будет отдаваться тем дворовым территориям, которые уже подавали заявки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Работы завершены и на четырех общественных территориях города — обустроены Никитский сквер, Соловьиный и Красносельский пруды и сквер в микрорайоне Энергетик. Пятый объект - парк Добросельский - находится еще в разработке. Со слов Дмитрия Еропова, эскиз проекта уже получен, а проектно-сметная документация должна попасть в руки администрации уже 22 ноября. Сумма контракта составила 3 млн 250 тысяч рублей.

КСТАТИ

Депутаты владимирского горсовета утвердили названия новых улиц и остановок города. Так, улицы с восточной стороны от деревни Немцово получили названия: ул. Подлиповская, ул. 1-е Подлипки, ул. 2-е Подлипки, ул.Гористая, ул.Немцово Поле, ул.1-я Полетная, ул. 2-я Полетная. В микрорайоне Юрьевец будет улица Лучистая — большая и малая, а в Спасском — Раздольная. Названия остановок изменились на ул. Тракторной: Остановка «ТЦ Меридиан» (в районе дома №24а на ул. Растопчина), «Мегаторг» (2 площадки: 1-я в районе дома № 45 по ул.Тракторной, 2-я в районе дома № 48 по ул.Тракторной), «улица Почаевская» (2 площадки: 1-я в районе дома № 2а по ул.Северной, 2-я в районе дома № 3 по ул.Почаевской), «Парковая» (2 площадки: 1-я в районе дома № 48а по улице Нижняя Дуброва, 2-я напротив дома № 48а по улице Нижняя Дуброва), «Улица Совхоз Вышка» (в районе дома № 29 по ул.Совхоз Вышка).