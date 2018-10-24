Владимирские школьники учатся, не выходя из дома

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T17:16:23+03:00

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Дистанционное обучение во Владимире было и раньше, но рассчитано было в первую очередь на ребят, которые не могут ходить в школу из-за проблем со здоровьем. Но технологии развиваются: школы активно вводят дистанционное обучение для всех учеников.

В школе №36 на «удаленку» перешли на время карантина: каждый день ученики выполняют задания по всем предметам, которые выкладывают им в электронный дневник. Нововведение коснулось и лингвистической гимназии №23 - там дети перешли на «пятидневку», отказавшись от занятий по субботам, а часть уроков ведут дистанционно. В том числе один час физкультуры и один час физики, преподавать с помощью дистанционных технологий.

Педагоги считают, что дистанционное обучение воспитывает самостоятельность, а у школьников остается больше времени для прогулок, спорта или кружков. Вводить ли обучение с помощью дистанционных технологий, в каком объеме и по каким предметам самостоятельно решает администрация каждой школы.

- Обязанности согласовывать это решение с родителями у школьной администрации нет, но родители – неотъемлемая часть учебного процесса, поэтому все наши флагманы, которые уже внедряли такой способ обучения, обсуждали это с ними, - говорит заместитель начальника управления образования администрации города Владимира Евгений Алексеенко.

Даже если школа сама не спешит ввести «удаленные» уроки, старшеклассник или родители ученика все равно могут выбрать дистанционное обучение по всем или некоторым предметам, обратившись с заявлением в администрацию. Большей части к такому способу прибегают, если речь идет об особых потребностях ребенка, мешающих учиться в обычном режиме.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Действительно, у дистанционного обучения есть преимущества, но нельзя забывать и о социализации. Обучение в школе дает опыт взаимодействия с разными детьми, а не только теми, что выбрали родители, с взрослыми, это опыт разрешения конфликтов, притирки характеров и многого другого. Его практически невозможно получить в другой среде, которую контролируют родители. Находясь полностью на дистанционном обучении, ребенок не получает много важных навыков, поэтому важно соблюсти разумный баланс, - отмечает психолог Наталья Беляева.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

В гимназии №23 родители и дети довольны возможности не вставать ранним субботним утром.

- Часть заданий давно делается в электронном дневнике, так что для нас это не стало чем-то шокирующим. Я довольна, что мои дети могут дольше поспать в выходные, спокойно пойти на танцы в пятницу, не волнуясь, что потом до ночи придется делать уроки на завтра, - делится впечатлениями Марина Андреева.

ЦИФРЫ

1298 детей обучается с помощью дистанционных технологий во Владимире

1087 из них учатся в лингвистической гимназии №23.

136 – в средней школе №36,

58 – в средней школе №41.

По 2 ученика – в школах №№ 40, 20, 28, 7.

По одному – в школах №№ 9, 11, 31, 1.