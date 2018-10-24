2018-10-23T16:56:14+03:00
Общество

Не прячьте свои денежки... от риэлторов

Ковровчанин отсудил деньги у агентства, не сумевшего продать его квартиру
Ирина Мальцева
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Владелец квартиры на улице Еловой в Коврове, решив продать свое жилье, сначала пошел по простейшему пути - то есть в риэлторское агентство. Заключил договор, по которому агентство обещало продать квартиру за 1 700 000 рублей, взяв, естественно, процент за услуги. В качестве аванса хозяин квартиры сразу же заплатил агентам 50 тысяч рублей. Однако время шло, а покупателей не находилось. Тогда владелей взял дело в свои руки и успешно продал квартиру без всякой помощи риэлторов. А потом задался логичным вопросом - за что я заплатил 50 тысяч рублей?

Пошел в агентство - мол, верните деньги, я все сделал сам. Но получал отказ, с чем и пошел в суд, требуя не только вернуть аванс, но и заплатить 50 тысяч за компенсацию морального вреда и судебные расходы.

В агентстве стали доказывать, что деньги отработали - сфотографировали квартиру, расклеили объявления по городу, разместили их на сайтах и даже организовали показы. А что владелец не дождался и продал квартиру сам - то его проблемы.

Ковровский городской суд, хотя и принял решение в пользу владельца квртиры, но, как часто бывает, полностью присудил только вернуть деньги - все 50 тысяч. А вот никакого морального вреда не компенсируют.

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