Житель Собинки задушил свою 16-летнюю подругу и спрятал тело в шкафу

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-23T13:18:06+03:00

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23 октября Собинский районный суд поставил точку в шокирующей истории убийства студентки колледжа. 25-летний убийца 16-летней Анны получил 12 лет строгого режима.

Убийцу искали почти год. Юная жительница Собинки пропала еще 8 марта 2017 года - вечером Аня сказала родственникам, что идет на встречу с подругой, вышла из дома и не вернулась. Какое-то время девушка еще звонила родственникам, обещала приехать домой к 8 апреля, но дома так и не появилась.

Тогда начались поиски, подключились полиция, МЧС, волонтеры. Но безрезультатно. Возбудили уголовное дело, но лишь в феврале 2018 года по подозрению в убийстве был задержан молодой человек, встречавшийся с Анной. К этому времени к делу уже подключились криминалисты и следователи Следственного комитета, а также полицейские из областного УМВД. Задержанный во всем признался и рассказал, как убивал свою несовершеннолетнюю подругу. Даже показал место, где спрятал тело.

Оказывается, знакомство убийцы с Аней длилось 8 лет! Еще в 2009 году парень (ему тогда было 16 лет, ей — только 8!) начали общаться - сначала в компании, потом созванивались, переписывались в социальной сети «Вконтакте». После того, как девушка повзрослела и поступила в 2016 году в колледж, начались встречи в квартире молодого человека.

31 марта 2017 года парень у себя дома в Лакинске начал заранее отмечать свой день рождения. Пригласил друзей, среди которых была и несовершеннолетняя Аня. Когда гости разошлись, парень был уже сильно пьян. Он устроил сцену девушке. Как он сам говорил на следствии, о чем они спорили, он не помнит, но в итоге, его «обидели» какие-то оскорбления. Он набросился на девушку, начал ее душить. А когда обнаружил, что Аня не дашит, то спрятал тело в шкаф в комнате.

Вещи девушки и мобильные телефоны парень выбросил в мусорный контейнер. Еще несколько дней к нему приходили гости. Тело убитой Ани все это время было в шкафу. Лишь ночью 4 апреля он утащил мертвую девушку в здание заброшенной котельной и засыпал строительным мусором.

Кстати, во время поисков девушки молодого человека несколько раз опрашивали - их отношения не были секретом. Но тот категорически утверждал, что ничего о ней не знает. По итогам психиатрической экспертизы специалисты признали, что парень страдает расстройством личности, но является вменяемым.

Помимо 12 лет колонии строгого режима, парень должен выплатить семье потерпевшей более одного миллиона рублей за причиненный моральный ущерб.