В Центральном парке по выходным можно обнять хаски

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-19T19:52:55+03:00

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В Центральном парке Владимира открылся Дом хаски. Туда каждые выходные с 11 до 18.00 приезжают милейшие собачки, которые готовы пообщаться с любым хорошим человеком. Бесплатно!

Идея создания передвижного Дома хаски возникла у волонтеров петушинского приюта «Дом северной собаки». Все любители мягких и красивых хаски могут не только обнимать собак, но и делать с ними сэлфи. Это тоже бесплатно.

А на благотворительность вы можете пожертвовать просто так: дать любую сумму для приюта, принести корм, миски или ошейники. Возможно, какая-нибудь собачка понравится вам, и вы захотите взять ее к себе.

Фото: проект "Дом хаски"

- Главная цель хаски-парка — это рассказ о нас и поиск новых хозяев для животных. Проект Дома хаски вырос из благотворительных акций с нашими собаками, когда мы приезжали сначала в московский парк «Кузьминки», а потом в Центральный парк Владимира. Мы хотели познакомить неравнодушных людей с нашим приютом - «Домом северной собаки», продать небольшие сувениры и собрать пожертвования, - рассказала куратор Дома хаски Яна Ремизова.

После знакомства с командой Небо33 и гендиректором владимирской компании “Триколор М” Александром Чехловым у волонтеров появилась возможность сделать такие выезды регулярными, оформить территорию в стиле народов севера и проводить различные мероприятия в уже оборудованном пространстве.

Фото: проект "Дом хаски"

- Уже три собаки уехали в новые семьи. Зимой мы также будем проводить детские квесты с катанием на упряжках, можем организовать целые праздники для отдельных компаний, школьных классов. Это уже будет за определенную стоимость, но тоже не очень большую, - продолжает Яна. - Надеемся ,что наш Дом хаски будет существовать и развиваться не один год. Обычно мы привозим от 6 до 12 собак. Скоро будут и щенки.