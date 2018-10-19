Уличное освещение во Владимире – на особом контроле

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-19T11:09:36+03:00

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Качество работы уличного освещения всегда находилось в зоне особого внимания администрации города Владимира, но с наступлением осенне-зимнего периода и сокращением светового дня контроль дополнительно усилился. Качество освещения регулярно проверяют, а специалисты МКУ «Благоустройство», с апреля этого года отвечающей за всю систему уличного освещения Владимира, работают над поддержанием работоспособности системы и ее модернизацией.

Светло в любое время года

Обеспечить своевременное и бесперебойное уличное освещение города помогает автоматическая система управления.

- Наша главная задача – сделать так, чтобы и при сокращенном световом дне владимирцы могли благополучно добраться на работу, в школу, в детский сад и вернуться домой. Год назад многие из 220 подстанций просто не имели связи с диспетчерским центром и общей системой управления, поэтому не всегда удавалось отследить, включились они или нет. Сейчас в таймер каждой из них заложен четкий график, по которому они включаются и выключаются, независимо от того, смог ли диспетчер в нужное время включить освещение с помощью компьютера. Кроме того, эта система позволяет не зависеть от сигнала сотовой связи, который может пропадать из-за аварии или неблагоприятных погодных условий. Благодаря автоматической системе управления город будет освещен в любом случае, - говорит директор МКУ «Благоустройство» Леонид Фоменко.

Леонид ФоменкоФото: Ирина Мальцева

Впрочем, даже если автоматика не сработает, улицы все равно не останутся в темноте – для таких случаев предусмотрен резервный способ управления в ручном режиме. Кстати, график включения и отключения уличного освещения не постоянный - он меняется каждые десять дней в зависимости от времени восхода и захода солнца, а также атмосферного фронта. Сейчас, например, уличные фонари зажигаются в 17:10, а гаснут в 6:40.

Новые светильники в спальных районах

По распоряжению главы администрации города Владимира Андрея Шохина, во Владимире ведется системная работа не только по ремонту и содержанию уже существующих опор и сетей уличного освещения, но и установке новых уличных фонарей с яркими светодиодными лампами в спальных районах города и присоединенных территориях. Места, где в первую очередь необходимы опоры уличного освещения, выбирали, анализируя обращения горожан. За девять месяцев этого года уже установили восемьдесят новых опор в разных районах города.

- Сейчас мы работаем по улице Веризино, где уже поставили двадцать опор, а полностью все работы по освещению этого участка трассы планируем завершить в феврале следующего года. Еще одно важное направление – улица Нижняя Дуброва до перекрестка с улицей Фатьянова, где ранее не освещался тротуар. Кроме того, уже установлены опоры на участке около Ледового Дворца, на Казанском роднике, в Пиганово, в Мосино, на остановке в микрорайоне Заклязьменский, на проспекте Строителей в районе средней школы №7, - рассказывает Леонид Фоменко.

Круглосуточная помощь

С целью оперативного устранения всех неполадок и неисправностей в МКУ «Благоустройство» создана круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. С помощью компьютера диспетчер моментально узнает о проблеме, и отправляет на место бригаду опытных сотрудников.

- Световой день сейчас сокращается, домой владимирцы добираются преимущественно в сумерках. В таких условиях даже один неработающий фонарь может стать проблемой, которую необходимо сразу решать, чтобы обеспечить комфорт горожан, - отметил Леонид Фоменко. – Переход на сменный режим работы позволил усилить контроль, повысить оперативность устранения дефектов на сетях наружного уличного освещения в круглосуточном режиме. Также нам удалось наладить прямой контакт с жителями - каждое обращение ставится на контроль и отрабатывается.

Сообщить о неисправностях в работе уличного освещения можно в любое время суток по телефону дежурно-диспетчерской службы (4922) 43-21-23. Информацию обязательно примут, а на место отправят дежурную бригаду, которая устранит неполадки максимально быстро. Как правило, исправить ситуацию удается в течение часа.