Владимирцы могут бесплатно проверить, что угрожает их здоровью

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-22T17:52:37+03:00

С помощью специальных аппаратов ваш индекс здоровья оценят за 40 минут

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Раз в год в центре здоровья при Областном центре лечебной физкультуры и спортивной медицины можно бесплатно оценить свое здоровье. О такой возможности знают многие пенсионеры, но там применяется метод, который может быть полезен поклонникам фитнеса и ЗОЖ.

Положили на койку, облепили электродами

Среди прочих анализов и осмотров там проводится такая штука - «биоимпедансметрия». Специалисты центра проанализируют количество жира и жидкости в организме, уровень мышечной и костной массы и метаболизма (обмена веществ).

- Дело в том, что молодые люди, которые занимаются спортом, часто проводят такие исследования в частных фитнес-центрах, - рассказала Светлана Перминова, заместитель главного врача центра по медицинской части. - И там это исследование платное — стоит в районе полутора тысяч рублей. У нас же его можно пройти бесплатно!

Метод недолгий и безболезненный. Человека кладут на койку. На определенные участки тела (руки и ноги) накладываются электроды. Импульсы с нервов обрабатываются компьютерной программой, после чего определяется плотность тканей тела, количества жира и жидкостей в них.

Успеть за 40 минут

Но бесплатное комплексное обследование включает в себя не только биоимпедансметрию. В 40 минут обследования входят также: экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, определение индекса здоровья и рисков развития основных неинфекционных заболеваний, а также диагностика сосудов конечностей.

- Последнее очень актуально для лиц после 40 лет, - рассказал Светлана Перминова. - Потому что именно в этом возрасте начинают активно проявлять себя болезни сосудов. И можно вовремя определить болезни конечностей и вылечить их.

Наверняка уже у многих возник вопрос, а что такое индекс здоровья? Это показатель вашего состояния «в целом». Он определяется по биологически активным точкам. К ним прикладывается щуп, на кончик которого подается температурный импульс. Как только человек почувствовал его, компьютер запоминает показатель.

- Дальше анализируются данные со всех точек, - сказала Светлана Перминова. - Компьютер их обрабатывает и выдает индекс здоровья.

Это обследование чем-то напоминает китайскую и прочую восточную медицину. Однако данная методика одобрена министерством здравоохранения. И в центре ее активно использовали для оценки состояния владимирских спортсменов еще в 2007 году. Так что опыт у специалистов центра большой.

По результатам 40-минутного обследования вы сможете оценить риск развития целого ряда заболеваний, состояние клеток организма, уровень общей работоспособности и интенсивности обмена веществ.

КОНКРЕТНО

Записаться на обследование можно по телефону - позвонить в регистратуру Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины: 8(4922)32-38-39.

Центр здоровья находится по адресу: Владимир, улица Большая Нижегородская, 63. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2018 году во Владимирской области диспансеризацию прошли почти 132 тысячи человек. У людей в ходе проверок нашли 18 742 болезни.

Лидируют болезни эндокринной системы (8 544), затем идут болезни системы кровообращения (4 521), на третьем месте оказались болезни мочеполовой системы (1 601).

Из прошедших диспансеризацию более 41 тысячи человек (31,6%) признаны практически здоровыми (1 группа здоровья), более 10 тысяч человек (7,9%) имеют факторы риска развития хронических заболеваний (2 группа здоровья). У почти 80 тысяч обследованных (60,5%) выявлены заболевания, требующие диспансеризации.

В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию могут родившиеся в следующих годах: 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919.