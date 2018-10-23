Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-22T17:49:29+03:00

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В Успенском соборе в центре Владимира четыре дня будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского. Главную крымскую святыню во Владимир (и еще шестнадцать городов от Владивостока до Калининграда) доставит Фонд Андрея Первозванного. Ппутешествие святыни началось 1 октября и продлится до 27 ноября, Владимир стал практически последним пунктом. Ковчег с мощами в наш город прибудет из Нижнего Новгорода, а после отправится в Калугу и Смоленск. Кстати, ковчег с частицей мощей святителя Луки впервые покинет на такой долгий срок Симферополь.

Торжественная встреча святыни состоится 25 октября в 17.00 в Успенском соборе, водосвятый молебен возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Для всех желающих поклониться мощам храм будет 26 октября открыт с 7:00 до 19:00 часов, 27 октября – с 7:00 до 20:00, а 28 октября – с 7:00 до полудня. Ежедневно будет совершаться молебен святителю Луке. Святителя Луку считают одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. При земной жизни много помогал людям как врач и хирург, поэтому верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.

СПРАВКА «КП»

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в Таврической губернии. После окончания гимназии молодой человек выбирал между медициной и рисованием, сначала подал документы в Академию Художеств, но потом все же предпочел профессию врача, посчитав ее более полезной обществу. Работал земским врачом, вел активную хирургическую практику, написал несколько научных трудов, защитил докторскую диссертацию. В 1921 году после смерти жены принял сан, став протоиреем, был репрессирован, но никогда не прекращал лечить людей. Потеряв зрение в конце жизни, он уже не мог оперировать и только благославлял пациентов, исцеляя своей верой. Скончался он 11 июня 1961 года и на маленьком церковном кладбище долгие годы приходили люди в надежде исцеления и нередко получали его. В 1995 году архиепископ Симферопольский и Крымский Лука был причислен к лику святых Православной Церкви, его мощи были перенесены в кафедральный Свято-Троицкий собор.