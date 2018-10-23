2018-10-22T17:49:29+03:00
Общество

Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки

Паломники смогут приложиться к ним с 25 по 28 октября
Ирина Мальцева
Поделиться:
Ковчег с мощами святого Луки. Фото: владимирская епархияКовчег с мощами святого Луки. Фото: владимирская епархия
Изменить размер текста:

В Успенском соборе в центре Владимира четыре дня будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского. Главную крымскую святыню во Владимир (и еще шестнадцать городов от Владивостока до Калининграда) доставит Фонд Андрея Первозванного. Ппутешествие святыни началось 1 октября и продлится до 27 ноября, Владимир стал практически последним пунктом. Ковчег с мощами в наш город прибудет из Нижнего Новгорода, а после отправится в Калугу и Смоленск. Кстати, ковчег с частицей мощей святителя Луки впервые покинет на такой долгий срок Симферополь.

Торжественная встреча святыни состоится 25 октября в 17.00 в Успенском соборе, водосвятый молебен возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Для всех желающих поклониться мощам храм будет 26 октября открыт с 7:00 до 19:00 часов, 27 октября – с 7:00 до 20:00, а 28 октября – с 7:00 до полудня. Ежедневно будет совершаться молебен святителю Луке. Святителя Луку считают одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. При земной жизни много помогал людям как врач и хирург, поэтому верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.

СПРАВКА «КП»

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в Таврической губернии. После окончания гимназии молодой человек выбирал между медициной и рисованием, сначала подал документы в Академию Художеств, но потом все же предпочел профессию врача, посчитав ее более полезной обществу. Работал земским врачом, вел активную хирургическую практику, написал несколько научных трудов, защитил докторскую диссертацию. В 1921 году после смерти жены принял сан, став протоиреем, был репрессирован, но никогда не прекращал лечить людей. Потеряв зрение в конце жизни, он уже не мог оперировать и только благославлял пациентов, исцеляя своей верой. Скончался он 11 июня 1961 года и на маленьком церковном кладбище долгие годы приходили люди в надежде исцеления и нередко получали его. В 1995 году архиепископ Симферопольский и Крымский Лука был причислен к лику святых Православной Церкви, его мощи были перенесены в кафедральный Свято-Троицкий собор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
Илья Потопов стал заместителем директора департамента ЖКХ Владимирской области
Владимирцев приглашают на концерт итальянского гитариста
Владимирские продукты будут поставлять в Москву
Двое ковровчан воровали с могил чугунные барельефы
В Александрове трое собутыльников вывезли в лес мужчину и изрезали его до смерти
Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank - 2018
Во Владимире впервые удалили тромб пациенту с ишемическим инсультом
В Вязниковском районе появится кластер по развитию мясного скотоводства
Во Владимир приедут Степашка и Филя
Владимирские кукольники выступят на Международном фестивале театров кукол в Таджикистане
Владимирцам расскажут, как зарождался театр
Муромская мошенница проведет в колонии почти два года
Владимирские борцы привезли 8 медалей с межрегионального турнира в Тульской области
«Ростелеком» подключил по оптике завод «Мерседес-Бенц» в Есипово
Владимирский спортсмен взял "серебро" на Чемпионате России по боксу
В Кольчугинском районе машина улетела в кювет
В Муроме сотрудница отделения связи может получить 6 лет колонии за присвоение денег
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
Владимирский гимнаст выступил на чемпионате мира в Катаре
"Россельхобанк" купил владимирскую гостиницу "Заря" за 20% ее стоимости
На пожаре в Лакинске эвакуировали 20 человек
Во владимирском "Киномаксе" пройдет предпремьрный показ фильма о скандально известном итальянском политике Сильвио Берлускони
В Петушинском районе переизбрали главу администрации