2018-10-22T17:36:44+03:00
Общество

Владимирская область - одна из самых небогатых в центральной России

13,6% населения живет за чертой бедности
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Выяснение, «кому на Руси жить хорошо», а кому не очень - одна из любимых тем статистиков всех видов ближе к концу года. Вот и интернет-издание «Реальное время» решило подсчитать, в каком регионе России население самое бедное, в каком - побогаче, а где вообще живут шикарно.

Никаких неожиданностей, в общем-то, не произошло. Самые богатые - Москва и Санкт-Петербург, а также северные нефтедобывающие районы. Самые бедные - регионы на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке.

Центральная Россия оказалась в «середнячках». А вот среди регионов ЦФО (с которыми и есть смысл сравнивать) Владимирская область, увы, на печальном третьем месте с конца.

Для оценки уровня жизни издание учитывало сразу несколько факторов - соотношение доходов и стоимости жизни, безработицу, количество жителей региона, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. По всем этим показателям выводился средний балл, который и определят место региона в «рейтинге бедности». Чем ниже балл - тем хуже живет народ на данной территории.

Владимирская область получила 6,5 баллов. Это чуть больше, чем Ивановская и Смоленская область (у них по 5,5 баллов). Столько же у наших соседей - Рязанской и Ярославской областей, а вот у Нижегородской области 7 баллов.

Так что в целом Владимирская область попала в «желтую» зону - со средним уровнем жизни.

Судя по статистике, на удовлетворение минимальных потребностей владимирцам их доходов хватает. Например, соотношение средней зарплаты в величине прожиточного минимума в регионе - 297,8, то есть на одну месячную зарплату можно прожить почти три месяца, если тратить в месяц не больше прожиточного минимума.

Но что такое этот «минимум»? Только что с голода не умереть. Ни одежды, ни тем более отдыха и развлечений в него не входит. Да и средняя зарплата понятие сложное - типа «средней температуры по больнице».

А вот если взять отношение среднего дохода жителя Владимирской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (то есть не минимума, а средств, нужных для более-менее приличной жизни), то получится 1,5-1,7. То есть месячный доход позволяет только в полтора раза перекрыть потребности человека. На отдых и накопления не остается почти ничего.

Это практически самый низкий показатель в ЦФО. Тот же самый индекс соотношения дохода и стоимости набора продуктов и услуг, равный 1,5, получился еще только в Ивановской области. В Ярославской он 1,8, в Рязанской 1,7, ну а в Московской - 2,5. Понятно, почему жители пограничных с Московской областью районов едут работать туда.

И, наконец, один из самых важных показателей - число жителей региона «за чертой бедности», то есть живущих на сумму, меньшую прожиточного минимума. Во Владимирской области таких 13,6%. Больше - только в Ивановской (14,3%), Смоленской (16,3%) и Орловской (14%) областях.

Зато во Владимирской области довольно низкая безработица: 0,9% от численности рабочей силы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
Илья Потопов стал заместителем директора департамента ЖКХ Владимирской области
Владимирцев приглашают на концерт итальянского гитариста
Владимирские продукты будут поставлять в Москву
Двое ковровчан воровали с могил чугунные барельефы
В Александрове трое собутыльников вывезли в лес мужчину и изрезали его до смерти
Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank - 2018
Во Владимире впервые удалили тромб пациенту с ишемическим инсультом
В Вязниковском районе появится кластер по развитию мясного скотоводства
Во Владимир приедут Степашка и Филя
Владимирские кукольники выступят на Международном фестивале театров кукол в Таджикистане
Владимирцам расскажут, как зарождался театр
Муромская мошенница проведет в колонии почти два года
Владимирские борцы привезли 8 медалей с межрегионального турнира в Тульской области
«Ростелеком» подключил по оптике завод «Мерседес-Бенц» в Есипово
Владимирский спортсмен взял "серебро" на Чемпионате России по боксу
В Кольчугинском районе машина улетела в кювет
В Муроме сотрудница отделения связи может получить 6 лет колонии за присвоение денег
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
Владимирский гимнаст выступил на чемпионате мира в Катаре
"Россельхобанк" купил владимирскую гостиницу "Заря" за 20% ее стоимости
На пожаре в Лакинске эвакуировали 20 человек
Во владимирском "Киномаксе" пройдет предпремьрный показ фильма о скандально известном итальянском политике Сильвио Берлускони
В Петушинском районе переизбрали главу администрации