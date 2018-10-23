Владимирская область - одна из самых небогатых в центральной России

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-22T17:36:44+03:00

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Выяснение, «кому на Руси жить хорошо», а кому не очень - одна из любимых тем статистиков всех видов ближе к концу года. Вот и интернет-издание «Реальное время» решило подсчитать, в каком регионе России население самое бедное, в каком - побогаче, а где вообще живут шикарно.

Никаких неожиданностей, в общем-то, не произошло. Самые богатые - Москва и Санкт-Петербург, а также северные нефтедобывающие районы. Самые бедные - регионы на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке.

Центральная Россия оказалась в «середнячках». А вот среди регионов ЦФО (с которыми и есть смысл сравнивать) Владимирская область, увы, на печальном третьем месте с конца.

Для оценки уровня жизни издание учитывало сразу несколько факторов - соотношение доходов и стоимости жизни, безработицу, количество жителей региона, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. По всем этим показателям выводился средний балл, который и определят место региона в «рейтинге бедности». Чем ниже балл - тем хуже живет народ на данной территории.

Владимирская область получила 6,5 баллов. Это чуть больше, чем Ивановская и Смоленская область (у них по 5,5 баллов). Столько же у наших соседей - Рязанской и Ярославской областей, а вот у Нижегородской области 7 баллов.

Так что в целом Владимирская область попала в «желтую» зону - со средним уровнем жизни.

Судя по статистике, на удовлетворение минимальных потребностей владимирцам их доходов хватает. Например, соотношение средней зарплаты в величине прожиточного минимума в регионе - 297,8, то есть на одну месячную зарплату можно прожить почти три месяца, если тратить в месяц не больше прожиточного минимума.

Но что такое этот «минимум»? Только что с голода не умереть. Ни одежды, ни тем более отдыха и развлечений в него не входит. Да и средняя зарплата понятие сложное - типа «средней температуры по больнице».

А вот если взять отношение среднего дохода жителя Владимирской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (то есть не минимума, а средств, нужных для более-менее приличной жизни), то получится 1,5-1,7. То есть месячный доход позволяет только в полтора раза перекрыть потребности человека. На отдых и накопления не остается почти ничего.

Это практически самый низкий показатель в ЦФО. Тот же самый индекс соотношения дохода и стоимости набора продуктов и услуг, равный 1,5, получился еще только в Ивановской области. В Ярославской он 1,8, в Рязанской 1,7, ну а в Московской - 2,5. Понятно, почему жители пограничных с Московской областью районов едут работать туда.

И, наконец, один из самых важных показателей - число жителей региона «за чертой бедности», то есть живущих на сумму, меньшую прожиточного минимума. Во Владимирской области таких 13,6%. Больше - только в Ивановской (14,3%), Смоленской (16,3%) и Орловской (14%) областях.

Зато во Владимирской области довольно низкая безработица: 0,9% от численности рабочей силы.