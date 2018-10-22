2018-10-22T17:33:04+03:00
Общество

Владимирская компания «АДМ» получила все пять маршрутов «БигАвтоТранса»

Контракт заключен на пять лет
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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22 октября состоялись торги на пять маршрутов - №11С, №14, №25, №26 и №28. Их объявили после того, как перевозчик «БигАвтоТранс» отказался от маршрутов, а временные договоры обслуживания были заключены с «АДМ» и «Владимирпассажиртрансом».

При этом компания «Владимирпассажиртранс», которая временно возила пассажиров по маршруту 11С, даже не заявилась на конкурс, в отличие от «АДМ» - все пять маршрутов теперь будут принадлежать ей до 31 декабря 2023 года. Конкуренцию «АДМ» составил питерский перевозчик «Авто-Экспресс-3», но проиграл.

Главным критерием конкурса было наличие у перевозчика газомоторных автобусов с площадками для инвалидных кресел. У конкурента - «Авто-Экспресс-3» - таких автобусов не оказалось, зато у «АДМ» их полным-полно, только на прошлой неделе закупили 50 штук.

Комиссия оценила местного перевозчика в 80 баллов, а питерскую компанию — в 68. «АДМ» теперь владеет теперь 19 автобусными маршрутами. Конечно, эта цифра для жителей роли не играет, зато, возможно, будут важны увеличенные интервалы движения автобусов. Например, 11С утром и в обед раньше ходил с интервалом в 13 минут, а теперь будет ходить каждые 20 минут. Или же 26-й маршрут, который по утрам и вечерам ходил каждые 8 минут, теперь пойдет раз в 12 минут.

Но есть и большой плюс - представитель компании «АДМ» Андрей Алферов сообщил нам, что на всех маршрутах, которые принадлежат им, будет действовать единый проездной.

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