Ковровчанин подцепил в баре девицу и недосчитался 75 тысяч рублей на карте

22 Окт. 16:20 2018-10-22T16:23:39+03:00

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Начало было романтичным: 32-летняя жительница Коврова приметила в баре незнакомого одинокого мужчину. Он с энтузиазмом начал «знакомиться» - как настоящий джентльмен, угощал новую знакомую, которая ему приглянулась, заказывая ей бокал за бокалом. А когда пришло время платить - наличных в кармане не оказалось. Видимо, сил уйти от барной стойки тоже, поэтому мужчина вытащил банковскую карту и попросил новую подружку дойти до банкомата и снять пять тысяч. Девица так запала ему в душу, что, не задумываясь, назвал пин-код.

А в банкомате женщину ждал сюрприз: на счету карты оказалось... 500 тысяч рублей! Вот так мужчина, вот так находка! Не каждая девушка в ковровском баре встретит «полумиллионера». Но хитрая дама решила не снимать все деньги: банк бы что-то наверняка заподозрил, и заблокировал карту. Ограничилась «небольшой» суммой в 80 тысяч рублей. Пять штук, как договаривались, отдала мужчине. Остальные спрятала в карман. Возможно, все 500 тысяч не поместились бы в карманах или в ее сумочке — она не была готова к такому везению.

Из бара ковровчанка вышла слегка разбогатевшей. Имел ли вечер продолжение - полицейские протоколы умалчивают.

Мужчина увидел, что с его счета исчезла крупная сумма, далеко не сразу. Но когда заметил, тут же вспомнил о своем недавнем знакомстве в баре и написал заявление в полицию. Шуструю дамочку долго искать не пришлось. Тем более, что случай не первый - до этого она точно так же обобрала еще одного случайного знакомого в баре. Позже женщина призналась в воровстве и написала явку с повинной. Как сообщил Ковровский городской суд, женщина имеет судимость за аналогичное преступление, а также, еще раньше, за мошенничество.

Теперь женщина проведет 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима. Хорошо, хоть она рассчиталась с обманутым мужчиной.