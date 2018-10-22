2018-10-22T09:35:54+03:00
Общество

Во Владимире погибают свиристели

Птицы, которые перебираются в город в октябре, умирают прямо на ветках
Артем Бердник
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Свиристель.Свиристель.Фото: Википедия
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У природы, очевидно, произошел какой-то сбой. На улице почти летняя погода, а на рябинах - самые зимние птицы: свиристели. Обычно они перебираются из северных лесов в города зимой, когда не хватает еды, а сейчас что их занесло?

Владимирцы рассказывают, что 17 октября к школе №9 среди дня прилетела целая стая свиристелей. По словам очевидцев, стая из примерно 20 птиц в течении часа сидела на ветках деревьев, а когда стая снялась и полетела, 6 птичек просто не смогли взлететь и упали на землю. Как они умерли — никто не видел, только один свиристель из них врезался в окно школы.

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Неужели во Владимире - нашествие больных свиристелей? Поэтому они и прилетели в неурочное время?

- Обычно свиристели обитают в тайге, но когда холодно, могут долететь до ценетра России, Крыма, а то и Венгрии, - рассказывает заведующий отделом природы ВСМЗ Денис Дуденеков. - Может быть, им и правда пора у нас появляться, все-таки скоро зима. А вот смерть этих птиц — явление в городах нередкое. Особенно часто они погибают зимой от переедания. Однажды стали есть мою яблоню... еще и прогнал-то не сразу.

Получается, для свиристелей, которые переселяются в города, избыток корма очень вреден. Эти птицы почти не имеют чувства меры и могут объесться до смерти, особенно непривычной пищи - хлеба и семечек в кормушках, например.

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- Но причин гибели птиц может быть целая масса, с этим случаем надо разбираться, может быть, какая-то болезнь. Должен разбираться санэпидемнадзор. Однажды зимой видел, как лиса ходила по снегу и жадно поедала птенцов, которые не смогли взлететь, - добавил Денис.

Если вы вдруг увидели такую птичку у себя на балконе, то можете попробовать покормить ее рябиной, ее они особенно любят и это для свиристелей безопасно.

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