Ковровчанин объявил себя советским гражданином и претендует на богатства СССР

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-21T23:30:46+03:00

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52-летний житель Коврова внешне ничем не напоминает фанатичного любителя советской власти: одевается обычно, ездит на иномарке, над домом не развевается красный флаг, а на прикроватной тумбочке не стоит бюст Ленина. Но последний год Александр Ульянов живет без российского паспорта, называет себя советским гражданином и доказывает горожанам и чиновникам, что СССР существует.

Отказаться от советского паспорта он решил несколько лет назад, хотя до этого много лет благополучно жил с российскими документами, работал оператором в Москве. Но после возвращения в родной город у него «открылись глаза».

- Года два назад я познакомился с людьми, которые объяснили, что Конституция СССР так и не была отменена, она продолжает действовать, также как и основанные на ней законы и подзаконные акты. Чтобы прекратить гражданство СССР, нужно написать прошение о лишении гражданства. Я этого прошения не писал, а значит, остаюсь советским гражданином, - объясняет свою позицию Александр Ульянов.

"Из широкий штанин"Фото: Ирина Мальцева

Он достает из широких штанин…

Поверив, что Советский Союз продолжает существовать, Александр сдал российский паспорт в полицию. Старого советского паспорта у него не сохранилось, но он выправил себе новый вариант – заказал его в интернете на специальном сайте, адрес которого ему подсказали новые знакомые. Сам владелец с гордостью уверяет, что паспорт что ни на есть настоящий, с печатью и фотографией. Правда, органа, якобы выдавшего этот паспорт в 2017 году, в природе не существует.

Впрочем, только паспортом дело не ограничилось. На том же сайте мужчина заказал также права, техталон и номерной знак советского образца. Александр уверен, что как советский гражданин, он не обязан подчиняться российским законам, платить налоги, штрафы и коммуналку, зато имеет право на имущество, принадлежащее СССР.

- Я законопослушный человек, - подчеркивает Александр Ульянов. – Сначала я, как и положено, снял машину с учета ГИБДД, потом поставил на учет в ГАИ, опять же через сайт. Я советский гражданин, какое отношение я имею к Российской Федерации?

Ковровчанин уверяет, что у вновь появившихся «советских» учреждений есть и конкретные адреса в реальном мире, но раскрывать их пока нельзя в целях безопасности. «Советские» документы не мешают ковровчанину ездить по стране, покупать билеты или снимать номера в гостинице. За последний год он успел посетить семнадцать областей, и только дважды столкнулся с проблемами: в родном Коврове ему один раз отказались продать билет на автобус, увидев серпасто-молоткастый паспорт, а в Москве не хотели заселять в гостиницу. В подлинности полученного через интернет паспорта никто не усомнился, просто сотрудники уверяли, что такой паспорт не действителен.

- В каждом случае я вызывал наряд полиции, поскольку мне неправомерно отказывали в заселении. И каждый раз передо мной извинялись. И номер, и билет я получил, - рассказывает он. – У меня есть копии всех документов, в том числе судебных постановлений, которые подтверждают, что пользоваться паспортом советского образца можно, если там вклеены фото соответствующего образца. У меня оно есть.

Без проблем он ходит и в районную поликлинику. Правда, там в медкарте сохранились ксерокопии российского полиса и СНИЛСА.

Назад в СССР

Серпастый-молоткастый, советский паспортФото: Ирина Мальцева

Есть сложности, решить которые Александру Ульянову пока не удалось. Например, без российского паспорта у него не получается открыть счет в банке, переписка с руководством пока успеха не принесла. Официально устроиться на работу тоже не получается, он перебивается случайными заработками: снимает свадьбы и утренники, ремонтирует квартиры. Не удается найти общий язык и с налоговой инспекцией. Александр Ульянов постоянно носит с собой портфель, наполненный кодексами и ксерокопиями документов: с их помощью, рассказывая о несостыковках в законодательстве, он не только пытается обрести единомышленников, но и доказать свою правоту полицейским и чиновникам. Особенно часто ему приходится вступать в споры с сотрудниками ГИБДД.

- Я предъявляю документы и факты, доказываю, что они не имеют права меня останавливать, но они просто не понимают, - сетует оператор. – Хотя бывает, что получается. В Рязани я смог убедить сотрудника инспекции, что он не имеет права меня задерживать. И обязательно напоминаю о наказаниях за измену родине, применяемых в СССР. Обычно помогает.

Но конфликтов с законом избежать все же не удается: в прошлом и в этом году в отношении Александра Ульянова несколько раз составляли протоколы о совершении административных правонарушений - за управлением транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, а так же за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, и за отсутствие ОСАГО.

Номера под статьФото: Ирина Мальцева

Правда, штрафы платить ковровчанин не собирается, из-за чего ему уже пришлось пару раз побывать в суде. Во время одного из этих визитов его буквально выставили с помощью приставов. Впрочем, Александр из-за этого не переживает, главное, что у него есть единомышленники и его поддерживает жена, школьная учительница, хотя сама от российского паспорта и прочих документов не отказалась. Не волнуется он и из-за будущей пенсии, которую без российских документов не получить.

- К тому времени, как я доживу до пенсионного возраста, вернется Советский Союз, - уверен он.