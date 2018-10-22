Экологи победили: во Владимире больше не будут убирать опавшие листья

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-21T23:26:00+03:00

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В прошлые годы как было. Осень приходит. И сразу же всю желтую и красную листву собирают в мешки и за город, чтобы не мешала ходить. При этом листву убирали не только с дорог и тротуаров, но даже и с газонов. И это при том, что земле нужна естественная подстилка, а опавшая листва участвует в круговороте питательных веществ, возвращая земле то, что извлекло из нее дерево за лето.

- Я все десять лет, что работаю главным городским экологом, советую управлению ЖКХ не трогать листву, - рассказал Сергей Сухопаров, возглавляющий отдел экологии. - Ведь листья укрывают корни деревьев от морозов и разлагаясь, улучшают почвенную структуру и состав, выступая естественным перегноем.

Кроме того, опавшая листва — не только отличное удобрение, но еще и корм для дождевых червей, жизнедеятельность которых также улучшает структуру почвы.

- В этом году, похоже, меня услышали, - сказал Сергей Сухопаров. - Листья, конечно, все равно вывозят, но не в таких количествах. Лишь с дорог и городских площадей.

Что же произошло?

- Мы просто решили, что пора прислушаться к экологам, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Пусть теперь и приходится иной раз дважды в день убирать тротуары, ведь ветер сдувает листья с газонов. Но зато для природы полезней.

Кстати, до этого в мэрии «считали» листву мусором, потому что были горожане, которые жаловались на излишнюю слякоть от листьев на городских улиц.

Так что теперь «на ковре из желтых листьев» осень может танцевать вальс-бостон сколько угодно, как у Розенбаума.