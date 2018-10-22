Во владимирских школах на физре учат ронять друг друга на пол

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-21T23:25:43+03:00

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Ввести в школах самбо решили еще в 2016 году, после того, как экс-губернатор Светлана Орлова предложила внедрить эту борьбу в школы. К ее предложению прислушались и в ряде школ стали обучать азам самбо. Причем это не просто кружок по интересам, а полноценный урок борьбы, посещения которого для ребят обязательно. Специально для уроков самбо в школы приняли на работу профессиональных тренеров или отправили своих учителей физкультуры на специальные курсы.

- В среднем звене обучающихся предусмотрены три урока физкультуры, на одном из которых, чтобы разнообразить программу, можно ввести не обычные занятия, а, например, танцы или борьбу. Чем именно заниматься на этом уроке, руководство каждой школы решает самостоятельно, - объяснила пресс-секретарь управления образования администрации города Владимира Яна Брагина.

Правда, многие школьники и родители к нововведению отнеслись настороженно. Девочки-подростки далеко не все мечтают бороться и потом ходить по школе потными и растрепанными, а мамы с папами боятся, что броски на пол и занятия самбо «через не хочу» никому на пользу не пойдут.

- В нашей школе занятия самбо ввели в этом году, у меня сын с удовольствием идет на уроки, а вот дочка страдает. Она с садика занимается танцами, борьбой никогда не интересовалось, и каждый урок вызывает у нее только негатив. А я боюсь, что ребята головой ударятся или что-нибудь сломают, пока травм не было, обошлось только порванной футболкой, - делится опасениями Анна Иванова.

Впрочем, как уверяют специалисты, волноваться не стоит. Во-первых, школьное самбо будет отличаться от спортивного самбо и больше походить на гимнастику. На занятиях ребята научатся правильно падать и группироваться, опробуют некоторые приемы самообороны. Кроме того, если у ребенка есть ограничения по здоровью, скажем, ему рекомендована подготовительная группа по физкультуре, заниматься их никто не заставит. Школьник будет выполнять только те упражнения, которые ему разрешено, а в остальное время – просто присутствовать на занятии, сидя на скамеечке. Покупать дорогостоящую форму для уроков от родителей тоже не требуют, можно заниматься в обычной спортивной форме, принятой в школе.

Пока самбо преподают только в шести гимназиях и школах города – №№3, 23, 35, 33 и 73, а также недавно вновь построенной средней школе №49. Но в перспективе внедрить этот урок могут во всех.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Сами по себе занятия дополнительные занятия спортом, в том числе борьбой, не плохая идея, если здоровье ребят позволяет им заниматься. Плохо то, что у детей снова нет выбора – у них добавилось еще одно принудительное занятие, которое они не выбирали. У подростков принудительные занятия могут вызвать серьезный протест и стать дополнительной причиной конфликтов как с учителями, так и с родителями, - предупреждает психолог Наталья Белова.